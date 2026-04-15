В странах Балтии уже готовятся к вероятной агрессии со стороны России, и фактически смоделировали ситуацию, как Кремль может заставить Литву капитулировать. Сценарии эскалации против стран Европы, предпосылки и последствия этого специально для 24 Канала разобрали военные и военные эксперты.

Что готовит Россия для стран Запада?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что Россия начиная с границы с Финляндией развивает инфраструктуру, которая может быть использована в боевых действиях. Похожие действия они делали накануне полномасштабного вторжения в Украину. В частности, одним из признаков подготовки к вторжению стало развертывание сети полевых госпиталей.

В военных округах происходят разного рода переформатирования. Понятно, что 80% их личного состава находятся на войне в Украине. Однако они готовятся. Места дислокаций бригад они пытаются расширить до дивизий. Там интенсивно работает строительная техника. В прошлом году на финской границе вообще были замечены боевики группировки "Русич",

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он продолжил, что это то формирование, которое в боях за Бахмут "отличилось" особой жестокостью против гражданского населения. Кроме того, продолжаются работы по связыванию Московского военного округа с территорией Беларуси. К счастью, из-за недофинансирования российского бюджета с рядом проектов есть проблемы, но россияне все равно готовятся к действиям на своей западной границе.

Готовы ли страны Балтии к российскому вторжению?

Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заметил, что все возможно. Россияне очень непредсказуемы. Никто не может знать, что происходит в больной голове Путина. При большом желании Россия может сделать многое. Несколько лет назад белорусы создали коллапс на границе с Польшей из-за беженцев.

"Можно представить, что будет происходить такое же, только из автомобилей начнут выгружать автомобили и гранатометы. И это все происходит системно. Даже несмотря на огромную вовлеченность войск в Украине, у них хватит сил, чтобы это реализовать. Все зависит от цели и от той задачи, которую они перед собой ставят", – отметил заместитель командующего ОК "Восток".

По его словам, страны "северного направления" пытаются внедрять украинский опыт. Однако их готовность зависит от того, сработает ли 5 статья НАТО. Будет ли авиация за час, будет ли союзная поддержка и тому подобное. Россия – очень хитрый враг. Надо рассматривать различные сценарии. Западные страны должны адаптировать свои доктрины к соответствующим реалиям.

Почему Китай может не позволить России начать войну против Европы?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что в Европе, несмотря на большие милитарные комплексы, все равно не хватает ресурсов для большой войны. В Германии, например, армия сейчас насчитывает 180 тысяч военных. И они говорят, что нереально увеличить ее численность на еще 20 тысяч. Сдерживающим фактором для России и спасительным фактором для Китая может стать Китай.

У Китая 2 крупнейших рынка сбыта – это США и Евросоюз. В Евросоюзе проживает 500 миллионов человек. Там очень развит консюмеризм, на котором зарабатывают китайские компании. Товарооборот между Китаем и Евросоюзом за 2025 год – почти 500 миллиардов евро. С Россией вдвое меньше. Поэтому Китай не позволит России воевать с Европой,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что, правда, возможны маленькие миссии по откусыванию сел, городков, городов, регионов, например Нарва. Эта карта все равно остается на столе россиян. Европа, как и Украина, должна рассматривать все варианты.

