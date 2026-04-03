Об этом сообщает Defense Express.

Важно Путин в отчаянии: почему Россия может начать новую войну и какие страны в наибольшей опасности

Какой завод построят возле России?

Речь о предприятии, которое разместят в индустриальном парке недалеко от России. Кто именно будет строить его, не известно. ERR сообщили, что это будет шведская компания – название не раскрывают до официального подписания контракта. Это станет крупнейшей оборонной инвестицией Эстонии из-за рубежа.

Журналисты предполагали, что речь идет или о SAAB, или о BAE Systems, в состав которой входит BAE Systems Bofors. Последняя делает в Швеции высокоточные боеприпасы BONUS и Excalibur, также боеприпасы для 57-миллиметровых пушек и 40-миллиметровых зениток.

Ожидается, что новый завод будет заниматься производством боеприпасов малой, большой и средней дальности. Таким образом круг потенциальных инвесторов сузили до BAE Systems Bofors, которая известна своей артиллерией и сопутствующей продукцией,

– говорится в материале Defense Express.

Там добавили, что есть еще одна компания, которая специализируется на огромной линейке боеприпасов – от стрелковых до 30-миллиметровых и артиллерийских. Это Nammo, которая промышленные мощности в Швеции.

"Стоит уточнить, что сейчас ею владеют правительство Норвегии и финская Patria, поэтому этот вариант лишь предположение, но широкая линейка продукции подходит под описание того, что собираются производить в Эстонии. (...) Отметим, что расширение производства боеприпасов в Европе в целом полезная вещь, которая пойдет на пользу всему региону. Также это усилит возможности самой Эстонии и ее промышленности", – рассказали в Defense Express.

Индустриальный парк Põhja-Kiviõli (Пыхья-Кивиыли), где разместят завод, специализируется на оборонной промышленности. Он расположен в примерно 80 километрах от границы с Россией.

Это в уезде Ида-Вирумаа на севере Чудского озера. В начале 2024 года говорилось, что Эстония возведет 600 бункеров, чтобы остановить потенциальное наступление россиян.

