Про це повідомляє Defense Express.

Який завод побудують біля Росії?

Мова про підприємство, яке розмістять в індустріальному парку неподалік Росії. Хто саме будуватиме його, не відомо. ERR повідомили, що це буде шведська компанія – назву не розкривають до офіційного підписання контракту. Це стане найбільшою оборонною інвестицією Естонії із-за кордону.

Журналісти припускали, що йдеться або про SAAB, або про BAE Systems, до складу якої входить BAE Systems Bofors. Остання робить у Швеції високоточні боєприпаси BONUS та Excalibur, також боєприпаси для 57-міліметрових гармат та 40-міліметрових зеніток.

Очікується, що новий завод займатиметься виробництвом боєприпасів малої, великої та середньої дальності. Таким чином коло потенційних інвесторів звузили до BAE Systems Bofors, яка відома своєю артилерією та супутньою продукцією,

Там додали, що є ще одна компанія, яка спеціалізується на величезній лінійці боєприпасів – від стрілецьких до 30-міліметрових та артилерійських. Це Nammo, яка промислові потужності у Швеції.

"Варто уточнити, що наразі нею володіють уряд Норвегії та фінська Patria, тож цей варіант лише є припущенням, але широка лінійка продукції підходить під опис того, що збираються виробляти в Естонії. (...) Зазначимо, що розширення виробництва боєприпасів у Європі загалом корисна річ, яка піде на користь всьому регіону. Також це посилить можливості самої Естонії та її промисловості", – розповіли у Defense Express.

Індустріальний парк Põhja-Kiviõli (Пих'я-Ківіилі), де розмістять завод, спеціалізується на оборонній промисловості. Він розташований за приблизно 80 кілометрів від кордону з Росією.

Приблизне розташування майбутнього заводу в Естонії: дивіться на карті

Це в повіті Іда-Вірумаа на півночі Чудського озера. На початку 2024 року мовилося, що Естонія зведе 600 бункерів, щоб зупинити потенційний наступ росіян.

