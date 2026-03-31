Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній із високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
За словами міністра, Україна перебуває на постійному зв’язку з партнерами з Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії і оперативно передає їм необхідну інформацію щодо подібних випадків.
"Я можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони у бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів у майбутньому… Крім того, я з певністю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони у бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди", – сказав Сибіга.
Міністр також закликав до спільної протидії російській пропаганді та подякував партнерам за чітку позицію щодо причин цих інцидентів.
За його словами, саме російська агресія створює такі ризики, і ключем до їх усунення є припинення війни.
Українські дрони залітали до країн Балтії та Фінляндії
У Латвії впав і вибухнув невідомий дрон, що залетів з боку Росії, його виявили латвійські військові. Він може бути українським.
Тим часом в Естонії також заявили, що виявили дрон. Він врізався в трубу Аувереської електростанції. Втім, пошкодження несерйозні, станція продовжує роботу.
У Литві раніше знайшли невідомий безпілотник, який, за інформацією влади країни, є українським. Він залетів з Білорусі та впав в озеро без наслідків.
Це, за даними служб, один із безпілотників, що летів до порту Приморськ, де був атакований термінал "Транснефть – порт Приморск" – ключовий нафтовий термінал Росії на узбережжі Балтійського моря.
У Фінляндії впали щонайменше два дрони, які ймовірно є українськими.