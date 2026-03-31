Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній із високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

Дивіться також Наші дрони – це українська "нафта": Сибіга висловився про роль України на Близькому Сході

Навіщо Росія спрямовує українські дрони у бік країн Балтії і Фінляндії?

За словами міністра, Україна перебуває на постійному зв’язку з партнерами з Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії і оперативно передає їм необхідну інформацію щодо подібних випадків.

"Я можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони у бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів у майбутньому… Крім того, я з певністю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони у бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди", – сказав Сибіга.

Міністр також закликав до спільної протидії російській пропаганді та подякував партнерам за чітку позицію щодо причин цих інцидентів.

За його словами, саме російська агресія створює такі ризики, і ключем до їх усунення є припинення війни.

Українські дрони залітали до країн Балтії та Фінляндії