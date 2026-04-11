Про це повідомляє "Атеш".

Дивіться також Знищують власну техніку, щоб не потрапити на фронт: проблеми окупантів на Костянтинівщині

Що відомо про нову інфраструктуру для запуску "Шахедів"?

За наявною інформацією, у місті Орел фіксують активні роботи на об’єкті, який, ймовірно, використовується для запусків безпілотників типу "Шахед". Раніше вже повідомлялося про підвищену активність у цій зоні, а нині з’явилися нові підтвердження.

Зокрема, там зводять капітальні бетонні споруди, призначені для зберігання та підготовки дронів до застосування. Водночас на території не припиняється рух техніки та особового складу, а будівництво триває без пауз, що може свідчити про розширення або модернізацію об’єкта.

За об’єктом ведеться постійне спостереження, а зібрані дані передаються українським силам оборони для подальшого використання.

"Атеш" вишукувала Су-30 на аеродромі Саки у Криму