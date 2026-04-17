Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала заявил, что через "Артек" россияне работают не только с детьми с оккупированных территорий. По его словам, к этому привлекают и детей из европейских стран.

Как Россия возит детей из Европы в "Артек"?

Андрющенко объяснил, что ситуация с "Артеком" гораздо серьезнее, чем это видно из отдельных фото, потому что Россия использует этот лагерь не только для работы с детьми на оккупированных территориях. В оккупированный Крым привозят и детей из европейских стран. Для этого на территории Евросоюза, прежде всего в странах бывшего Варшавского договора, работает ряд организаций, которые обеспечивают такие поездки.

Артек – один из немногих лагерей, в которые россияне завозят европейских детей, как бы дико сейчас это не прозвучало,

– сказал Андрющенко.

Среди тех, кого везут в Крым, есть и русскоязычные дети, которые давно живут в странах-партнерах Украины. Недавно в одной из балтийских стран произошел большой скандал, потому что мэр одного из городов фактически оплатил детям такой "отдых" в "Артеке".

В советское время Артек выполнял ту же функцию. Это был международный лагерь, куда свозили детей для интеграции с советскими детьми. Они просто продолжают эту традицию,

– объяснил он.

Теперь эту же советскую модель россияне используют уже в оккупированном Крыму. "Артек" у них работает не как обычный детский лагерь, а как часть системы, через которую они продвигают свои нарративы и за пределы России.

Россия вкладывает миллиарды в милитаризацию украинских детей

Уровень милитаризации детей на оккупированных территориях, по словам Андрющенко, уже давно вышел за пределы отдельных лагерей или показательных мероприятий. Он привел официальный отчет центра "Воин" с оккупированной Луганщины, где говорится, что только за прошлый год через курсы военной подготовки там провели 3 тысячи детей. И это, как он подчеркнул, только одна область, которая к тому же остается одной из наименее заселенных.

Это единственное, на что действительно россияне находят деньги даже больше, чем они находят на рекрутинг собственного пушечного мяса,

– подчеркнул он.

К слову! Россия планирует перебрасывать мобилизованных из Крыма на фронт, в частности для доукомплектования 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. При этом крымчанам ранее обещали службу только на территории полуострова, но теперь их отправляют в пехоту.

Такую же работу, по его данным, россияне усиливают и в Мариуполе. Он рассказал, что на этот год туда дополнительно направили еще 8 миллиардов на так называемые образовательные программы, которые на самом деле касаются военно-идеологической подготовки детей. На это Россия находит деньги даже охотнее, чем на рекрутинг взрослых наемников.

Им нужны идеологические солдаты. И они взялись за детей, вот они массово их воспитывают,

– подчеркнул он.

Эту работу, по его словам, ведут системно и на разных уровнях. Одним из идеологов он назвал Сергея Кириенко, а еще одной фигурой в этой схеме – Марию Львову-Белову, которая получила новое повышение и возглавила дополнительный фонд под названием "Забота о детях".

