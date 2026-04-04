Что известно о новых санкциях?
Также ограничения касаются причастных к строительству Керченского моста и незаконной предпринимательской деятельности на временно оккупированных украинских территориях. Детали сообщили в Офисе президента.
- Первый пакет санкций
В него вошли 26 физических и 31 юридическое лицо. Это производители подводных, надводных и воздушных беспилотных роботизированных комплексов, а также программного обеспечения для них.
В список также вошли компании, которые производят и обслуживают различное вооружение — средства РЭБ, системы ПВО, бронированную и портовую технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота и т. д.
Кроме того, речь идет о предприятиях авиастроительной отрасли, таких как производители и ремонтники деталей для вертолетов семейства Ми.
- Второй пакет санкций
Еще одно решение касается 7 физических и 11 юридических лиц — предприятий и их руководителей, способствующих обходу санкций.
Это производители деталей для ракет Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К", а также компании, которые ведут предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста.
Мы последовательно закрываем все звенья, включая деятельность на временно оккупированных территориях. Давление будет только усиливаться – как с нашей стороны, так и совместно с партнерами,
– отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Важно! Украина передаст партнерам необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.
Поддерживают ли санкции другие страны?
- Напомним, Евросоюз продолжает работать над 20-м пакетом санкций против России, однако пока прогресса нет. К слову, его планировали принять еще до годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля, однако помехой стала Венгрия, а представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас заявила о "некоторых препятствиях".
- В то же время в США постепенно снимают санкции со страны-агрессора. Все началось с решения ослабить на 30 дней ограничения в отношении российской нефти, чтобы сдержать рост цен на сырье в мире. Однако теперь из санкционного списка исключают компании и даже контейнеровозы.
- Например, "повезло" и грузовому судну Sv Nikolay, которое, по данным украинской разведки, ранее использовалось для вывоза агропродукции из ВОТ, обратили внимание в УП.