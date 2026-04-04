Что известно о новых санкциях?

Также ограничения касаются причастных к строительству Керченского моста и незаконной предпринимательской деятельности на временно оккупированных украинских территориях. Детали сообщили в Офисе президента.

Первый пакет санкций

В него вошли 26 физических и 31 юридическое лицо. Это производители подводных, надводных и воздушных беспилотных роботизированных комплексов, а также программного обеспечения для них.

В список также вошли компании, которые производят и обслуживают различное вооружение — средства РЭБ, системы ПВО, бронированную и портовую технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота и т. д.

Кроме того, речь идет о предприятиях авиастроительной отрасли, таких как производители и ремонтники деталей для вертолетов семейства Ми.

Второй пакет санкций

Еще одно решение касается 7 физических и 11 юридических лиц — предприятий и их руководителей, способствующих обходу санкций.

Это производители деталей для ракет Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К", а также компании, которые ведут предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста.

Мы последовательно закрываем все звенья, включая деятельность на временно оккупированных территориях. Давление будет только усиливаться – как с нашей стороны, так и совместно с партнерами,

– отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Важно! Украина передаст партнерам необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

