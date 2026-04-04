Що відомо про нові санкції?
Також обмеження стосуються причетних до будівництва Керченського мосту та незаконного підприємництва на окупованих українських територіях. Деталі повідомили в Офісі президента.
Дивіться також Ситуація на Близькому Сході вигідна для Кремля: чому Росія може заробити на ній мільярди
- Перший санкційний пакет
До нього увійшли 26 фізичних і 31 юридична особа. Це виробники підводних, надводних і повітряних безекіпажних роботизованих комплексів, а також програмного забезпечення до них.
До списку теж увійшли компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю – засоби РЕБ, системи ППО, броньовану й портову техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту тощо.
Окрім того, йдеться про підприємства авіабудівної галузі, як-от виробників і ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі.
- Другий санкційний пакет
Ще одне рішення стосується 7 фізичних та 11 юридичних осіб – підприємств та їх керівників, які сприяють обходу санкцій.
Це виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К", а також компанії, які займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях і причетні до будівництва Кримського мосту.
Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на ТОТ. Тиск буде лише посилюватися – як з нашого боку, так і разом із партнерами,
– зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Важливо! Україна передасть партнерам необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.
Чи підтримують санкції інші країни?
Нагадаємо, Євросоюз продовжує працювати над 20-м пакетом санкцій проти Росії, однак наразі просування немає. До слова, його планували ухвалити ще до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, однак на заваді стала Угорщина, а представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила про "деякі перешкоди".
Водночас у США санкції з країни-агресорки поволі знімають. Усе почалося з рішення послабити на 30 днів обмеження щодо російської нафти, аби стримати подорожчання сировини у світі. Проте тепер із санкційного списку видаляють компанії та навіть контейнеровози.
Наприклад, "пощастило" й вантажному судну Sv Nikolay, яке, за даними української розвідки, раніше використовували для вивезення агропродукції з ТОТ, звернули увагу в УП.