Військова операція США та Ізраїлю на Близькому Сході призвела до різкого зростання світових цін на нафту. І все це через ускладнене постачання товарів через Ормузьку протоку, якою проходить до 20% всього світового видобутку нафти. Втім на цьому тлі найбільше цікавить те, для кого ця ситуація є справді виграшною.

Річ у тім, що Росія не продавала свою нафту за ринковою ціною, адже була змушена закладати значні знижки через санкції. Однак тепер тимчасове послаблення обмежень з боку США та перебої на глобальному ринку створили для Кремля вікно можливостей.

Як відомо, лише за перші 2 тижні березня росіяни могли заробити майже 8 мільярдів євро від експорту викопного палива. Але попри це, реальний ефект для бюджету Росії досі залишається дискусійним.

24 Канал дізнався, скільки насправді може коштувати російська нафта після початку операції США та Ізраїлю в Ірані, який дохід від продажу нафти може отримати Росія внаслідок ослаблення санкцій та чи справді Москва зможе отримати прибутки, які зможуть покрити суттєвий дефіцит бюджету.

По скільки Росія реально продає нафту зараз?

Економіст Олександр Савченко у коментарі для 24 Каналу пояснює, що російська марка нафти Urals завжди дешевша порівняно з еталонною маркою нафти Brent. На думку експерта, ціна зараз орієнтовно нижча на 6 – 7%.

Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, ексзаступник міністра фінансів України та голови НБУ Річ у тім, що США призупинили санкції проти російської нафти на фоні ситуації, яка склалася на Близькому Сході. Якщо ж ці обмеження вдасться повернути, то дисконт на російську нафту буде більшим.

Причому він збільшуватиметься пропорційно до жорстокості санкцій та рівня ризики для покупців цієї нафти: що більші обмеження, то більший дисконт, додає Савченко. І таким чином, різниця між еталонною маркою Brent та російською Urals буде вже 20 – 25 доларів.

Тобто якщо ціна буде світової нафти буде по 100 доларів за барель, то нафта Росії орієнтовно по 70 – 75 доларів за барель,

– прогнозує економіст.

Про такий схожий діапазон говорить й економіст Олег Гетман. Він у розмові з 24 Каналом заявив, що крайній дисконт на російську нафту становив орієнтовно 20 – 30 доларів на барелі.

Натомість зараз він зберігається ближче до межі в 15 – 20 доларів від марки Brent. Таким чином, реальна ціна на російську нафту може досягати до діапазону в 75 – 80 доларів за барель.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Попри шалений ріст ціни на нафту, часті її коливання протягом останніх тижнів, це не такі суттєві суми для того, щоб вирівняти катастрофу до якої наближається російський бюджет.

Натомість для 24 Каналу економіст Віталій Шапран заявив, що дані щодо реальної ціни російської нафти часто можуть різнитися, і це через те, що уряд Росії робить усе, щоб дезінформувати ринок.

За його спостереженнями, залежно від сорту Urals, ціна коливається в коридорі 50 – 80 доларів на барелі, а от ціна фрахту зросла до 19,5 доларів на барелі на фоні відсутності вільного танкерного тоннажу для фрахту, через те що значна кількість танкерів застрягла в Перській затоці.

Що таке фрахт: це плата за перевезення вантажу, найчастіше морем.

Віталій Шапран, ексчлен Ради НБУ, економіст Тож кінцевий ефект для росіян буде значно менший за той, який зараз розраховують медійні аналітики виходячи з ціни Brent, яка для Росії все ще недосяжна.

Загалом ще вчора, 24 березня, вартість марки нафти Brent була встановлена на рівні 104 доларів за барель, свідчать дані TradingEconomics. Станом на 25 березня, вартість опустилася до позначки в 100 доларів за барель. Втім вже зранку, 26 березня, вона знову зросла до майже 106 доларів за барель.

Американська марка нафти WTI становить на момент написання статті майже 93 долари за барель, хоч ще 25 березня в обід ціна була на рівні 88,7 долара за барель, а день перед тим 90 доларів за барель.

Водночас котирування на російську Urals 24 березня становили майже 99 доларів за барель (без дисконту), що нижче на 1,24% ніж попереднього дня. А останні дні 25 березня свідчили про те, що ціна опустилася до 96 доларів за барель. Загалом російська нафта за останній місяць зросла на 66,5%.

Скільки може заробити Росія через конфлікт на Близькому Сході?

За перші два тижні війни в Ірані після ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого Росія заробила 7,7 мільярда євро від експорту викопного палива, свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), передає Euronews.

За даними CREA, у період з 1 до 15 березня Росія отримувала близько 513 мільйонів євро на день від експорту нафти, газу та вугілля – це більше, ніж у лютому, коли середній показник становив приблизно 472 мільйони євро на день.

Доходи від нафти зросли до 372 мільйони євро на день, що на 14% перевищує рівень попереднього місяця.

За словами експерта Центру глобалістики Тантелі Ратувухері для 24 Каналу, зараз російський бюджет базується на припущеннях щодо ціни на нафту в 59 доларів на 2026 рік, 61 долар на 2027 рік та 65 доларів на 2028 рік.

Тантелі Ратувухері, асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Чи призведуть додаткові доходи від нафти до позитивного сальдо бюджету, насправді залежить від фіскальної політики, яку обере російський уряд. Протягом останніх фінансових років він обирав фіскальну експансію та посилення державних витрат, що призвело до помірного рівня дефіциту бюджету. І у цьому випадку додаткове фінансування може бути спрямоване на розширення державних програм Росії та, ймовірніше, на розширення військової діяльності, а не на збалансування бюджету.

Шапран також пояснює, що якщо податкова ціна російської нафти буде більше, ніж 59 доларів за барель, то це просто дозволить виконати бюджет Росії в березні із заявленим дефіцитом.

Саме такий показник (59 доларів за барель, – 24 Канал) був закладений в бюджет 2026 року з дефіцитом 3,45 трильйона рублів, 91% від якого вони вже сформували за перші 2 місяці 2026 року. Допускаю, що якась ін'єкція ліквідності в них буде, але на загальну картину це не вплине,

– каже експерт.

А от Савченко говорить про більш песимістичні оцінки, адже за його словами, ціна на російську нафту в 70 – 75 доларів наразі є суттєвою допомогою для дефіцитного бюджету країни.

Зараз я розрахував, що від зняття санкцій США та від збільшення ціни на нафту Росія отримує десь до 3 мільярдів доларів щомісяця,

– додає експерт.

Відповідно той дефіцит, який за прогнозами Савченко очікується для Росії в 9 трильйонів рублів, може опуститися до 5 трильйонів рублів внаслідок високих цін на нафту.

Крім того, ситуація на Близькому Сході виглядає так, ніби вона опосередковано сприяє зростанню цін на нафту, що, своєю чергою, грає на користь Росія, бо дає їй можливість реалізувати ті обсяги нафти, які раніше було складно продати.

Тобто якщо раніше російську нафту продавали за ціною в 40 доларів за барель, то зараз ціна доходить до 90 доларів за барель. І очевидно, що ціни ще довго не вщухатимуть навіть після того, як війна на Близькому Сході завершиться. Відповідно США "подарували" Росії ще десь пів року можливості продовжувати війну в Україні,

– підсумував Олександр Савченко.

Як послаблення санкцій дозволяє Росії заробляти ще більше?

Нещодавно США послабили нафтові санкції проти Росії. Через це прибуток країни може збільшитися на 2 мільярди доларів, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. Він назвав цю суму незначною.

Олег Гетман каже, що те, що зробили США щодо російської нафти, не можна називати послаблення, а швидше одномісячним виключенням обмежень як для Ірану, так і для Росії.

Робиться це для того, щоб вгамувати дефіцит нафти, який був створений через блокування логістики Ормузькою протокою. На мою думку, це був вимушений крок для того, щоб світова нафта не летіла до позначки в 120 доларів,

– додав експерт.

Попри це, не є виключенням, що це в кінцевому результаті принесе Росії та Ірану по декілька мільярдів доларів додатково.

Натомість Шапран каже, що послаблення полягає у скасуванні санкцій для нафти, яку вже завантажили на танкери до 12 березня цього року включно.

Але потрібно виходити з того, що Росія продовжує возити нафту і після цієї дати, принаймні це було до того як Україна вдарила по нафтовому терміналі в Усть-Лузі,

– говорить пан Віталій.

Таким чином, оцінка щодо доходу, який може отримати Росія від цього, за моїми підрахунками, складає 3 – 4 мільярди доларів ринкова. Натомість більш бюрократична, 2 мільярди доларів.

Нагадуємо! СБУ разом із СБС, ССО, ГУР та ДПСУ провели спецоперацію по нафтовому терміналі в Усть-Лузі в Ленінградській області. Цей порт є одним з основних на Балтиці, через який Росія експортує нафту та нафтопродукти.

Цікаво, що економіст Олександр Савченко каже, що заява міністра фінансів про "незначний дохід" у 2 мільярди доларів від зняття санкцій на російську нафту є насправді абсурдними цифрами.

В абсолютному виразі це величезний дохід. Якщо обсяги реалізації російської нафти зростуть, умовно, у два рази або більше, додаткові доходи від експорту можуть збільшитися приблизно на 10 мільярдів доларів. І в російський бюджет з цих 10 мільярдів додатково надійде приблизно 3 мільярди. Ось так правильно казати,

– заявив пан Олександр.

Водночас Ратувухері додає, що цей нібито "незначний дохід" призводить до додаткового збільшення профіциту торговельного балансу Росії майже на 1,5%.

Чому високі ціни на нафту не вигідні для світу?

За даними Reuters, різке зростання цін на нафту дозволило російському уряду навіть відкласти план збільшення довгострокових фінансових резервів. І такий хід подій відображає те, що російська економіка є серед небагатьох країн, для кого війна США та Ізраїлю проти Ірану виявилася вигідною.

Гетман зауважує, що відтермінування плану є сигналом, що росіяни очікують отримати додаткові мільярди, аби не різати видатки та поповнювати Фонд національного добробуту.

Але, знову ж таки, це передчасні очікування, які будуються на тому, що конфлікт триватиме довго, а зараз таких очікувань немає,

– розповідає пан Олег.

Важливо! За розрахунками видання, російська нафта, яка встановлена для цілей оподаткування на рівні 75 доларів за барель, може у квітні принести в російський бюджет доходів, які на 70% більші, аніж у березні. Вони можуть досягнути до 0,9 трильйона рублів, що є найвищим місячним рівнем з жовтня 2025 року.

Крім того, Шапран додає, що попри все, нафта не може весь час дорожчати. І ціна по 100 – 150 доларів за барель буде охолоджувати попит на неї. Відповідно, той обсяг, який застряг в Затоці, поступово може для глобального ринку стати некритичним.

Охолодження світової економіки це погана новина не тільки для США і ЄС, а і для Китаю. Тому тривалого періоду високих цін на нафту не буде. США за допомогою дипломатії, або ракет так чи інакше згорнуть цей конфлікт із вигодою для себе, аналізує пан Віталій.