Не секрет, что россияне используют людей с оккупированных территорий очень активно. Как объяснил 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, они являются для Кремля "расходным материалом".

Что задумали с мобилизованными в Крыму?

У России действительно есть большое количество живой силы, которую она перебрасывает на фронт, но даже этот ресурс исчерпывается. Несмотря на пропаганду, в России видят, что происходит на фронте. Это видно из различных каналов в Telegram. Именно поэтому Кремль хочет заблокировать сеть, чтобы россияне не получали никакой другой информации.

Интересный момент по крымчанам – им обещали, что они будут служить только на территории Крыма. То есть тебя мобилизуют и ты будешь в Симферополе или Севастополе. А теперь задним числом это обещание "сломали" и сказали, что теперь вы будете пехотой на фронте,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Таких сообщений много и не только из Крыма, но и из Запорожской области, где всех подряд отправляют на фронт. Эти военные погибают в огромных количествах или попадают к нам в плен.

К вниманию! Кремль вынужден как-то компенсировать потери, поэтому планирует привлечь мобилизованных из Крыма для усиления 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Сегодня ее подразделения воюют на Курском направлении и в составе группы "Крым". Эту бригаду могут превратить в дивизию. Она станет десятой маневровой дивизией, которую создали в России с 2022 года.

Какие еще проблема имеет России с мобилизацией?