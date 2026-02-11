Также под блокировку попал видеохостинг YouTube. Об этом сообщают пользователи на российской платформе Habr и пропагандистское издание "Коммерсант".

Что сейчас с WhatsApp в России?

РосСМИ пишут, что домен WhatsApp исчез из записей российской Национальной системы доменных имен (НСДИ) – инфраструктуры, созданной в рамках закона о "суверенном Рунете".

Для пользователей это означает, что устройства в России перестали получать IP-адреса мессенджера. Поэтому доступ к WhatsApp теперь возможен только через VPN.

Также мессенджер стал физически недоступным для пользователей, чьи провайдеры используют государственные DNS-серверы, поскольку теперь роутер не сможет связать адрес сайта с его IP. Поэтому также для пользования приложением россиянам понадобится VPN.

Российские журналисты отмечают, что с НСДИ исчезли только домены, которые использовали whatsapp.com и web.whatsapp.com, однако технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me до сих пор в списке НСДИ вписаны.

Что еще исчезло из списка российской НСДИ?

Российский проект "На связи" сообщил, что проверил несколько сайтов популярных в России ресурсов и у 13 из них удалены данные из Национальной системы доменных имен.

Доступа нет, в том числе к сайтам "Настоящее время", "Радио Свобода", BBC News, Deutshe Welle, WhatsApp, YouTube, Facebook и браузеру Tor.

Регуляторы начали активно применять новый способ ограничений: удаление записей DNS или DNS tampering. Это случалось и раньше, но точечно, например, при блокировании Discord и Signal в 2024 году. Массовое удаление мы зафиксировали только сегодня,

– пишет "На связи".

Отмечается, что сейчас только НСДИ удалила из своих записей сведения об IP-адресах некоторых ресурсов, тогда другие DNS-провайдеры работают исправно.

Из интересного российские власти ранее утверждали, что не полностью блокирует работу, например, YouTube, а лишь замедляет.

