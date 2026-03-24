Не секрет, що росіяни використовують людей з окупованих територій дуже активно. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, вони є для Кремля "витратним матеріалом".
Що задумали з мобілізованими у Криму?
У Росії справді є велика кількість живої сили, яку вони перекидають на фронт, але навіть цей ресурс вичерпується. Попри пропаганду, у Росії бачать, що відбувається на фронті. Це видно з різних каналів у Telegram. Саме тому Кремля хоче заблокувати мережу, щоб росіяни не отримували жодної іншої інформації.
Цікавий момент щодо кримчан – їм обіцяли, що вони служитимуть лише на території Криму. Тобто тебе мобілізують і ти будеш в Сімферополі чи Севастополі. А тепер заднім числом цю обіцянку "зламали" і сказали, що тепер ви будете піхотою на фронті,
– підкреслив Павло Нарожний.
Таких повідомлень є багато і не лише з Криму, а й з Запорізької області, де всіх підряд відправляють на фронт. Ці військові гинуть у величезних кількостях або потрапляють до нас у полон.
До уваги! Кремль змушений якось компенсувати втрати, тому планує залучити мобілізованих з Криму для посилення 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Сьогодні її підрозділи воюють на Курському напрямку та в складі групи "Крим". Цю бригаду можуть перетворити на дивізію. Вона стане десятою маневровою дивізією, яку створили у Росії з 2022 року.
Які ще проблема має Росії з мобілізацією?
Росіяни зазнають шалених втрат на фронті й не можуть втримати баланс сил. Тож шукають нові способи поповнювати своє військо. Оскільки стан економіки не кращий, тому командування пропонує контрактникам не виплачувати всю суму одразу, а ставити її на рахунок у банк під подвійний відсоток. Тобто основана сума буде "заморожена" на кілька років, а замість 2 тисяч доларів щомісяця, боєць отримуватиме 200.
Ще одним способом вербування є примусове залучення іноземців. Для цього у Росії посилюють тиск на мігрантів – вихідців з Азії, Латинської Америки, Африки. Влада навмисно створює їм гірші умови життя, бо вони не мають російського паспорта. Єдиним шансом його отримати стає підписання контракту з міноборони.
Крім цього у Росії немає грошей, які обіцяли виплачувати сім'ям загиблих окупантів. Тож дедалі частіше ворог відмовляється проводити евакуацію тіла з поля бою, адже в такому випадку виплат немає. До того, коли людина підписує контракт на рік, то може навіть не знати, що він продовжується автоматично. Отже, це "дорога в один кінець".