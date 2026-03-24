Не секрет, що росіяни використовують людей з окупованих територій дуже активно. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, вони є для Кремля "витратним матеріалом".

Що задумали з мобілізованими у Криму?

У Росії справді є велика кількість живої сили, яку вони перекидають на фронт, але навіть цей ресурс вичерпується. Попри пропаганду, у Росії бачать, що відбувається на фронті. Це видно з різних каналів у Telegram. Саме тому Кремля хоче заблокувати мережу, щоб росіяни не отримували жодної іншої інформації.

Цікавий момент щодо кримчан – їм обіцяли, що вони служитимуть лише на території Криму. Тобто тебе мобілізують і ти будеш в Сімферополі чи Севастополі. А тепер заднім числом цю обіцянку "зламали" і сказали, що тепер ви будете піхотою на фронті,

– підкреслив Павло Нарожний.

Таких повідомлень є багато і не лише з Криму, а й з Запорізької області, де всіх підряд відправляють на фронт. Ці військові гинуть у величезних кількостях або потрапляють до нас у полон.

До уваги! Кремль змушений якось компенсувати втрати, тому планує залучити мобілізованих з Криму для посилення 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Сьогодні її підрозділи воюють на Курському напрямку та в складі групи "Крим". Цю бригаду можуть перетворити на дивізію. Вона стане десятою маневровою дивізією, яку створили у Росії з 2022 року.

Які ще проблема має Росії з мобілізацією?