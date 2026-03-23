Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Путін був готовий "відректись" від підтримки Ірану, але мав умову щодо України: що вирішив Трамп

Чому Росія посилює міграційний тиск?

За даними СЗР, на тлі великих втрат у війні в Україні російська влада шукає нові джерела поповнення армії. Одним із таких ресурсів стали іноземці та мігранти, які перебувають на території країни без громадянства.

Зазначається, що більшість держав Азії, Африки та Латинської Америки офіційно виступають проти залучання своїх громадян до ЗС Росії. У відповідь Москва штучно ускладнює умови життя без російського паспорта.

Єдиний пропонований вихід – контракт зі збройними силами Росії, що автоматично відкриває шлях до громадянства,

– ідеться у повідомленні.

Дані МВС Росії свідчать, що у 2024 році примусово країну залишили понад 157 тисяч іноземців-порушників міграційного законодавства, що на 45% більше ніж роком раніше. У 2025 кількість впала до 72 тисяч осіб.

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев пояснив такий розрив "нестачею фінансування відомчих ініціатив". Відомство підготувало поправки, які суттєво розширюють підстави для тиску на іноземців:

відповідальність за екстремізм;

загрози громадській та інформаційній безпеці;

порушення законодавства про релігію;

примус до страйку;

зловживання свободою слова;

поширення екстремістського контенту через аудіовізуальні сервіси.

"Зростання штрафів у Росії традиційно супроводжується збільшенням хабарів – і Кремль це розуміє. Реальна мета механізму інша: змусити мігрантів, які прагнуть нормалізувати становище своїх родин й уникнути переслідувань, самостійно підписати контракт", – зауважують в розвідці.

Зауважують, що людей фактично ставлять перед вибором без альтернатив – або проблеми із законом і депортація, або контракт з російською армією і можливість легалізувати своє перебування на території країни.

Які наслідки великих втрат для Росії?