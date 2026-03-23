Кожного дня втрати зростають, адже росіяни все більше застосовують військових для штурмування українських позицій. Про актуальні втрати ворога на 23 березня повідомили у Генштабі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб;

танків – 11 794 (+1);

бойових броньованих машин – 24 268 (+5);

артилерійських систем – 38 662 (+24);

РСЗВ – 1 695 (+1);

засобів ППО – 1 336 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999);

крилатих ракет – 4 468 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 775 (+136);

спеціальної техніки – 4 098 (+2).



Втрати ворога на 23 березня / Інфографіка Генштабу

