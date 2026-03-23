Кожного дня втрати зростають, адже росіяни все більше застосовують військових для штурмування українських позицій. Про актуальні втрати ворога на 23 березня повідомили у Генштабі.
Які втрати ворога на 22 березня?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб;
- танків – 11 794 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 268 (+5);
- артилерійських систем – 38 662 (+24);
- РСЗВ – 1 695 (+1);
- засобів ППО – 1 336 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 775 (+136);
- спеціальної техніки – 4 098 (+2).
Втрати ворога на 23 березня / Інфографіка Генштабу
Що ще нещодавно недорахувались окупанти?
Напередодні Сили оборони України знищили два російські зенітні ракетні комплекси "Бук" на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Крім того, успішно атаковані й інші важливі об'єкти, зокрема логістичні й командні пункти.
20 березня стало відомо, що українські захисники пошкодили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Відомо, що цей борт перебував на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.
Цього ж дня в російській авіації була ще одна втрата. Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 на Покровському напрямку за допомогою FPV-дрона. Цей вертоліт здатний уражати як броньовану, так і неброньовану техніку, живу силу противника, а також повітряні цілі безпосередньо на полі бою.