Вони публікують численні повідомлення в чатах та спільнотах, пов'язаних із провладними організаціями, та намагаються домогтися допомоги. Про це йдеться в матеріалі Bild.

На що скаржаться росіяни?

Родички загиблих російських військових стверджують, що солдатів нерідко оформляють як зниклих або дезертирів, через що сім'ї не можуть отримати виплати.

Прокуратура не докладає жодних зусиль. Ми дзвонили скрізь, але необхідні документи часто надходять лише через рік,

– поскаржилася одна з жінок.

У Росії, за чинними правилами, у разі загибелі військовослужбовця родичам мають виплатити понад 13 мільйонів рублів з федерального бюджету, а також додаткові суми з регіонів. Однак виплати можливі лише після офіційного підтвердження смерті.

Росіянки скаржаться, що оформлення документів затягується на місяці та роки, а в деяких випадках у довідках зазначають "невстановлену причину смерті" або не пов'язують загибель із бойовими діями.

Жодної компенсації за смерть, жодної виплати за поранення. У свідченні просто зазначено: "Причина смерті невідома,

– написала в соцмережах інша жінка.

Раніше російські опозиційні медіа повідомляли, що в армії поширена практика вважати загиблих військових зниклими безвісти, якщо їхні тіла не вдалося евакуювати з поля бою. У таких випадках родичам доводиться звертатися до суду, щоб офіційно визнати військового загиблим, адже без цього їм не виплачують компенсації.

