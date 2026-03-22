Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил 24 Каналу, что российское правительство оказалось в безвыходной ситуации, ведь набрать нужное количество людей сложно, и платить им нечем.

Смотрите также: Большая проблема для России: как ВСУ сломали вражеские планы по мобилизации

Сколько людей готовы реально идти на фронт в России?

Ежедневные потери россиян на фронте достигли рекордных 1 500 – 1 700 человек, соответственно в месяце – это 50 тысяч личного состава. Это означает, что любые наступления фактически останавливаются.

Минобороны России посчитало, что нужно 400 тысяч, чтобы удержать баланс сил. Но реально ли их сейчас набрать – вопрос открытый. Уже рассматривается сценарий, где контрактникам будут платить не сразу, а класть на счет под двойной процент,

– сказал Ширяев.

То есть вместо полной зарплаты контрактникам будут выплачивать только проценты – около 200 долларов в месяц вместо 2 тысяч долларов, а основную сумму предлагают заморозить на несколько лет. Сейчас у Путина нет денег, чтобы платить сразу новым 400 тысячам новых контрактников, потому что это стоило бы 800 миллиардов рублей ежемесячно.

В общем без мобилизации наращивать группировки нереально, но и мобилизовать сейчас – худший вариант, потому что общество истощено ценами, падением доходов и отключением интернета, поэтому новая волна призыва грозит раздором.

Власть чувствует нервозность и напряжение. В 2022 году для мобилизации была хотя бы понятная причина. А сейчас ситуация замерла. У Кремля нет никаких шансов нормально пройти это потрясение – более мягких способов нет, а деньги заканчиваются. Поэтому и пытаются набрать хотя бы 80 тысяч студентов в беспилотные войска,

– объяснил Ширяев.

В 160 университетах студентам целенаправленно промывают мозги, чтобы заманить в беспилотные войска. В то же время антипутинские лидеры мнений объясняют молодежи, что это ловушка и контракт позволяет отправить их на штурм.

"Даже если наберут студентов, то этого не достаточно для штурмов. Я не уверен, что найдется столько желающих. Ситуация противоречивая, и как они из этого выберутся – не понятно", – подчеркнул Ширяев.

Важно! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что Кремль хочет скрыть внутренние проблемы с мобилизацией. В начале войны россияне мобилизовали 40 – 45 тысяч, а сейчас могут мобилизовать едва 30 тысяч в месяц. По его мнению, это свидетельствует о деградации системы рекрутинга и влияет на наступательный потенциал врага.

Что еще известно о ситуации в России?