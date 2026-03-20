Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что украинская армия сейчас держится значительно увереннее, чем в прошлом году. По его словам, лучшая обеспеченность дронами, артиллерией и в целом устойчивость подразделений уже сломали тот расчет, на который Россия опиралась в своих планах по пополнению войска.

План мобилизации России уже не соответствует темпу войны

Россия закладывала 409 тысяч новых военных как план на весь 2026 год, но сейчас этот расчет уже сжимается во времени. Первый квартал почти завершился, поэтому набор, который должны были растянуть на год, придется выполнять значительно быстрее. Именно это и показывает, что начальная модель пополнения войска уже не соответствует тому темпу войны, который сложился сейчас.

Первый квартал года уже почти пройден. Поэтому эту цифру, 409 тысяч человек, россияне будут выполнять уже за три следующих квартала,

– объяснил Кузан.

По его оценке, для Кремля проблема уже не только в том, чтобы добрать новых людей, а в том, что потери на фронте оказались выше темпов, которые россияне считали для себя приемлемыми при планировании.

К сведению! По данным Генштаба, по состоянию на 20 марта Россия потеряла в войне около 1 285 700 военных, из них 1 610 – за предыдущие сутки. Также за день оккупанты потеряли 3 танка, 21 боевую бронированную машину, 31 артсистему, 1 480 беспилотников и 245 единиц автомобильной техники.

Поэтому им приходится пересматривать сам масштаб пополнения, потому что имеющейся группировки уже недостаточно для тех задач, которые они перед собой ставят.

Темпы уничтожения врага нами превышают те темпы рекрутинга, которые считались достаточными для России при планировании, в том числе бюджета,

– подчеркнул он.

Это упирается уже в попытку увеличить саму оккупационную группировку, если в прошлом году россияне держали ее примерно на уровне 711 тысяч, а сейчас говорят уже о 718 тысячах, то дальше, по этой оценке, им придется тянуть численность до 800 тысяч. Без этого они не смогут выполнить свои задачи на оккупированных и прифронтовых направлениях.

Украинская армия стала более устойчивой, и это ломает расчет России

Еще в прошлом году в России рассчитывали, что смогут давить на фронте тем же темпом и дождаться истощения украинской армии. Сейчас эта логика уже не работает, потому что Силы обороны Украины не сыплются, а наоборот держатся значительно увереннее. Это видно и по устойчивости линейных подразделений, и по тому, как изменилась сама система организации войска.

Риторика россиян изменилась. Мы уже не слышим в их публичной коммуникации, что они вот-вот дожмут и украинская армия посыплется. Нет, украинская армия наоборот только набрала устойчивости,

– подчеркнул Кузан.

Сейчас украинское войско имеет лучший уровень обеспечения, чем в прошлом году. Речь идет о корпусной системе, поддержку линейных подразделений, лучшую насыщенность дронами, работу Сил беспилотных систем и артиллерии. Параллельно продолжается и работа над тем, чтобы убрать старые провалы в обеспечении, которые тянулись еще с предыдущих лет.

Наша корпусная система и система обеспечения линейных подразделений находится на лучшем уровне, чем в прошлом году. По количеству, по качеству дронов, по обеспеченности и Сил беспилотных систем, и наших передовых подразделений именно дронами и в целом артиллерией мы сегодня на лучшем уровне,

– сказал он.

Именно поэтому Россия теперь вынуждена действовать не с позиции уверенности, а с позиции компенсации. Когда украинская армия повышает оборонительные способности, Кремлю приходится в ответ пробовать нарастить свою оккупационную группировку, потому что предыдущего расчета уже недостаточно.

