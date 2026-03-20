Всего с начала полномасштабной агрессии враг уменьшился уже на 1 285 700 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также От кармы – не убежать: пограничники показали, как бьют оккупантов в районе Гуляйполя

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 285 700 (+1610) человек;
  • танков – 11 789 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 254 (+21);
  • артиллерийских систем – 38 569 (+31);
  • РСЗО – 1 691 (+0);
  • средств ПВО – 1 333 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1480);
  • крылатых ракет – 4 468 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245);
  • специальной техники – 4 096 (+4).

Потери врага на 20 марта / Инфографика Генштаба

