Всего с начала полномасштабной агрессии враг уменьшился уже на 1 285 700 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 285 700 (+1610) человек;
- танков – 11 789 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 254 (+21);
- артиллерийских систем – 38 569 (+31);
- РСЗО – 1 691 (+0);
- средств ПВО – 1 333 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1480);
- крылатых ракет – 4 468 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245);
- специальной техники – 4 096 (+4).
Потери врага на 20 марта / Инфографика Генштаба
Потери России: последние новости
Нацгвардейцы бригады "Спартан" ликвидировали 120 оккупантов за 48 часов на Покровском направлении. Во время боев россияне потеряли 7 квадроциклов, 4 мотоцикла и 3 автомобиля.
Также недавно ССО атаковали засекреченный и элитный российский центр "Рубикон" в Донецке. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу отмечал, что там, где появляются эти дронари, – сразу возникают проблемы для ВСУ.
К слову, враг на фронте усилил активность и готовится к весенне-летним действиям. Между тем украинские воины готовят им "сюрпризы" в ответ, рассказал инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд в эфире 24 Канала.