Про це повідомляють "Крим.Реалії". Деталі журналістам анонімно розповів один з місцевих краєзнавців 29 квітня.

Чому в Криму обміліла річка Біюк-Карасу?

Біюк-Карасу – одна з головних річок Криму. Але тепер вона перетворилася фактично на струмок. А все тому, що припинився спуск води в її річище з Білогірського водосховища.



Річка Біюк-Карасу нижче греблі Білогірського водосховища, 29 квітня 2026 року / Фото "Крим.Реалії"

У квітні рівень води в Білогірському водосховищі став різко знижуватися, а в третій декаді місяця південна частина цього водоймища сильно обміліла. Незважаючи на потреби південно-східного Криму у воді, яка надходить туди з Білогірського водосховища через річку Біюк-Карасу, скидання води владі довелося припинити, інакше до літа водойма втратила б весь корисний обсяг води,

– повідомив медійникам краєзнавець.

Зверніть увагу! Така ж ситуація була і влітку 2025 року.

За словами краєзнавця, зараз здійснюють невеликий спуск води в русло Біюк-Карасу з Тайганського водосховища, щоб річка зовсім не висохла. Але і це водосховище обміліло.



Відвідний канал від Тайганського водосховища 29 квітня 2026, води мало / Фото "Крим.Реалії"

Показуємо на карті річку Біюк-Карасу, Білогірське і Тайганське (Тайгінське) водосховища

Щоб поповнювати Північнокримський канал, який живить південно-східний Крим, залишаються тільки Салгір та вода зі свердловин.

"Ситуація із водопостачанням Кримського півострова різко погіршилася після припинення подачі дніпровської води через Північнокримський канал. Проблема вододефіциту є однією з найгостріших у регіоні. Російська влада анексованого Криму заявляє, що наразі водних ресурсів вистачить на півтора року за дотримання графіків подачі води", – пояснили в "Крим.Реалії".

Важливо! 22 квітня це ЗМІ також із посиланням на слова анонімного краєзнавця, наводило дані, що південна частина Білогірського водосховища майже повністю без води. Експерт дивувався такому нераціональному використанню, адже, як він пояснив, перед спекотним літом завжди намагалися тримати певний запас води у Білогірському водосховищі.

Росіяни замість розв'язання екологічних проблем проводять суботники

У вересні 2025 року Центр національного спротиву інформував, що окупанти влаштовують показові "суботники", таким чином "рятуючи екологію" анексованого Криму примусовим волонтерством. Наприклад, на річці Біюк-Карасу під тиском адміністрацій люди збирали пластикові пляшки та сухостій.