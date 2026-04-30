Про це пише російське пропагандистське медіа "Вести".

Дивіться також Провідний науковий журнал написав про російські злочини в Україні: чому їх розслідують археологи

Чи продовжить археолог-розкрадач розкопки в Криму?

Археолог Бутягін, якого підозрюють у розкраданні історичних артефактів в окупованому Криму, заявив про намір продовжити археологічні експедиції поблизу окупованої Керчі.

Нагадаємо, що раніше Польща передала його Росії в межах обміну замість екстрадиції до України.

Думаю, що так (повернуся – 24 Канал). Питання зараз стоїть скоріше в тому, чи встигну я організувати експедицію до літа, тому що там ще потрібно доздати звіти, а оскільки я вилетів на 5 місяців, то це великий термін. Думаю, що, можливо, в моє становище увійдуть люди. І я думаю, що роботи мають бути продовжені,

– додав злочинець.

Які деталі справи археолога Бутягіна наразі відомі?

Відомо, що 54-річний російський археолог Бутягін, який з 1993 року працює в Ермітажі, керував експедиціями в окупованій нині Керчі. Розкопки почались ще вкінці 90-х років.

Археолога було затримано в грудні 2025 року в Польщі під час його подорожі з Нідерландів до Балкан. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки працювали за дорученням варшавської прокуратури.

Відомо, що Київ звинувачує археолога у незаконному умисному частковому знищенні археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у тимчасово окупованому Криму. Збитки від роботи Бутягіна на об’єкті культурної спадщини оцінюють у понад 200 мільйонів гривень.

Київ звернувся до Польщі із офіційним запитом про екстрадицію Бутягіна, аби притягнути до відповідальності за скоєне. Вже в березні варшавський суд визнав допустимою екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.

Втім, вже 28 квітня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що його країна у межах обміну з Росією відпустила російського археолога Олександра Бутягіна.

В Офісі Генпрокурора та МЗС України вже відреагували на таке рішення Польщі й заявили, що Київ продовжуватиме шукати шляхи для притягнення злочинця до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини.