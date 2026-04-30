Об этом пишет российское пропагандистское медиа "Вести".

Продолжит ли археолог-расхититель раскопки в Крыму?

Археолог Бутягин, которого подозревают в хищении исторических артефактов в оккупированном Крыму, заявил о намерении продолжить археологические экспедиции вблизи оккупированной Керчи.

Напомним, что ранее Польша передала его России в рамках обмена вместо экстрадиции в Украину.

Думаю, что да (вернусь – 24 Канал). Вопрос сейчас стоит скорее в том, успею ли я организовать экспедицию до лета, потому что там еще нужно досдать отчеты, а поскольку я вылетел на 5 месяцев, то это большой срок. Думаю, что, возможно, в мое положение войдут люди. И я думаю, что работы должны быть продолжены,

– добавил преступник.

Какие детали дела археолога Бутягина пока известны?

Известно, что 54-летний российский археолог Бутягин, который с 1993 года работает в Эрмитаже, руководил экспедициями в оккупированной ныне Керчи. Раскопки начались еще в конце 90-х годов.

Археолог был задержан в декабре 2025 года в Польше во время его путешествия из Нидерландов на Балканы. Сотрудники Агентства внутренней безопасности работали по поручению варшавской прокуратуры.

Известно, что Киев обвиняет археолога в незаконном умышленном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекион" во временно оккупированном Крыму. Убытки от работы Бутягина на объекте культурного наследия оценивают в более чем 200 миллионов гривен.

Киев обратился в Польшу с официальным запросом об экстрадиции Бутягина, чтобы привлечь к ответственности за содеянное. Уже в марте варшавский суд признал допустимой экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину.

Впрочем, уже 28 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что его страна в рамках обмена с Россией отпустила российского археолога Александра Бутягина.

В Офисе Генпрокурора и МИД Украины уже отреагировали на такое решение Польши и заявили, что Киев будет продолжать искать пути для привлечения преступника к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия.