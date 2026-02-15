Про деталі інциденту проінформували в ДСНС та Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Що відомо про трагедію на Дніпропетровщині?
За даними правоохоронців, трагедія сталася вдень 14 лютого у Криворізькому районі. Там 20-річна жінка залишила будинок, де зачинила самих дітей віком 1, 3 та 4 років. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла малюків.
В прокуратурі області попередньо встановили, що пожежа виникла через недотримання правил безпеки під час користування пічним опаленням, а діти померли від отруєння продуктами горіння.
Вони фактично не мали змоги вибратись, оскільки пожежа почалася у кімнаті біля виходу, а будинок був зачинений,
– йдеться в повідомленні.
Наразі трагедію розслідують за статтями Кримінального кодексу України про порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі дітей, та злісне невиконання батьківських обов'язків.
В прокуратурі додали, що раніше жінку вже притягували до відповідальності через неналежні умови проживання дітей і залишення їх без нагляду.
Деталі схожої трагедії на Львівщині
Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що в селі Воля-Висоцька 31-річна жінка залишила дітей 2, 4 та 6 років також удома без нагляду.
Повернувшись за 14 годин, вона побачила у кімнаті сліди займання та хлопчиків без свідомості. Медики констатували їхню смерть.
За попередніми даними правоохоронців, діти отруїлися чадним газом під час пожежі. Жінку затримали.