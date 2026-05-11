Пожежники спочатку отримали повідомлення про невелике займання в кущах. Про це повідомили в NBС Miami.

Які наслідки масштабних пожеж у Флориді?

За інформацією пожежно-рятувальних служб, до ліквідації вогню було залучено понад 12 підрозділів, а також розпочалося "скидання" води.

У Флориді тривають масштабні пожежі / Скриншоти з соцмереж

Полум'я спочатку поширювалося сухою травою в полях, а повітря наповнювалося густим димом. Згодом вогонь швидко перейшов до приватних будинків.

Пожежу в Маямі-Дейд вдалося ліквідувати на 30%, а в Броварді вогонь лише поширюється. Рятувальники закликають мешканців уникати цих зон,

– зазначили у виданні.

У Miami Helard повідомили, що внаслідок пожежі почалися затримки руху громадського транспорту. За словами речника рятувальної служби, постраждалих, на щастя, немає.

Вогонь охоплює все більше території

Лісова пожежа вже охопила близько 1942 гектарів, але місцева влада не надала інформації щодо можливої евакуації населення.

