Про рівень радіації та ситуацію в регіоні повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України.

Чи змінився рівень радіації в регіоні?

Фахівці взяли пробу приземного шару повітря 8 травня на відстані 30 – 150 метрів від місць активного горіння. За інформацією ДСП "ЕКОЦЕНТР", концентрація цезію-137 становить 680 мікробекерелів на кубічний метр.

Таке число пояснюється значним об'ємом деревини та іншої рослинності на площах пройдених вогнем. Це виміряне значення перевищує контрольні рівні, однак залишається значно нижчим за гранично допустимі,

– зазначили в інспекції.

За результатами досліджень фахівці не виявили у повітрі небезпечних радіоактивних речовин. У ДСП "ЕКОЦЕНТР" пояснили, що пожежа охопила відносно чисті заповідні території, які стримують поширення забруднення.

Також там немає місць зберігання радіоактивних відходів, що залишилися після ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

За їхнім прогнозом, перевищення допустимих концентрацій цезію-137 в атмосферному повітрі для населення за межами Чорнобильської зони відчуження не очікується.

Що ще відомо про пожежу в лісах Чорнобиля?

Увечері 7 травня стало відомо про велику пожежу на Київщині. Через аномальну весняну спеку та сильний вітер лісова пожежа розгорілася поблизу села Тарасівщина.

Згодом 7 травня внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на території Чорнобильського заповідника. Станом на 8 травня орієнтовна площа пожежі – близько 1100 гектарів. Ліквідацію займання ускладнюють пориви вітру та особливості території.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб, але робота ускладнюється вітром, сухою погодою та мінною небезпекою.

Станом на 10 травня у зоні відчуження Чорнобиля триває ліквідація окремих осередків пожежі на площі близько 120 гектарів, ситуація контрольована. Радіаційний фон залишається в нормі, але через посушливу погоду та вітер зберігається висока пожежна небезпека