Про це повідомили у ДСНС та показали кадри ліквідації пожежі.

Що відомо про пожежу у зоні відчуження?

Пожежа важко піддається ліквідації.

Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву.

Ситуація також ускладнюється сухою погодою, а ще мінною небезпекою на окремих ділянках території.

Горить зона відчуження / Фото ДСНС

Наразі у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1 100 гектарів.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню,

– розповіли у ДСНС.

Горить зона відчуження: дивіться відео

Важливо! В Україні наразі надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Населення треба відповідально ставитися до унікальних екосистем країни. Рятувальники закликають громадян не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час перебування на відкритих територіях і в лісових масивах.



І пам'ятайте, що спалювання сухої трави в Україні карається штрафами, а в окремих випадках може призвести й до кримінальної відповідальності. Такі дії завдають значної шкоди екосистемі, знищуючи ґрунтову мікрофлору, гумус, комах і дрібних тварин.

Залежно від випадку, винуватець матиме сплатити від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Однак іноді протоколи виписуються й на значно більші суми – може йтися й про 21 тисячу гривень.

Пожежна небезпека в Україні до 10 травня / Карта Укргідрометцентру

Пожежі в Україні

7 травня повідомили, що на кордоні з Росією в Чернігівській області через обстріли горить 2400 гектарів лісу. У ДП "Ліси України" порівняли, що площа займання складає близько 3360 футбольних полів.

Під Києвом біля села Тарасівщина вогонь охопив 70 гектарів лісу та 30 гектарів відкритої території.

А 5 – 6 травня на території Верхньо-Воловецького лісництва на Мукачівщині горіло 75 гектарів. Це відомий закарпатський курорт. Правоохоронці встановлюють причини та обставини, через які там почалася настільки масштабна пожежа.

Якою буде погода в Україні?

Суха та спекотна погода впливає на пожежну безпеку. В Україні деякий час панувала спека. Але з 7 травня в Україні почався період дощів та гроз.

Зокрема, 8 травня погіршення погодних умов буде у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що до 10 травня триватиме короткочасне зниження температури на 3 – 5 градусів через атмосферний фронт.

А от метеорологиня Віра Балабух раніше прогнозувала, що влітку в Україні погода буде комфортною, але подекуди зі спекою – температурні показники будуть дещо вищими за кліматичну норму.