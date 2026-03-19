Чому інспектори проводять перевірки щодо спалювання трави?

Задля безпеки з настанням тепла починаються рейди фахівців з екології та поліцейських, які фіксують випадки підпалів трави та складають протоколи за відповідні порушення. Під особливим наглядом перебувають приватні подвір'я та городи. Про це розповідають самі правоохоронці, передає видання "Коментарі".

Паління сухостою – це адміністративне порушення, і штрафи за це сягають великих розмірів. Залежно від випадку, громадянин матиме сплатити від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Однак іноді протоколи виписуються й на значно більші суми.

Як зазначають правоохоронці, посадові та юридичні особи за такі дії караються штрафом у 21 тисячу 420 гривень.

Суворіше покарання передбачене, коли пожежа через спалювання сухостою призвела до пошкодження майна або загрози життю.

Однак підпали трапляються не тільки в житловому секторі, але й у заповідниках, лісах чи поблизу них. За такі дії штрафи зростають до десятків тисяч гривень, а також може наставати кримінальна відповідальність.

Важливо! Як порушення правил безпеки фіксується не лише факт підпалу, але й наслідки. Сума компенсації зростає, коли вогонь переходить на чужу територію та завдає збитків.

Чому спалювання трави небезпечне?

Як повідомляє Державна екологічна інспекція, про спалювання трави існує багато міфів, які насправді не допомагають природі. Такі дії знищують гумус, мікрофлору, корисних комах і навіть дрібних тварин, які живуть у ґрунті.

Зауважимо, що через такі дії людей може навіть падати врожайність. А тисячі пожеж, які виникають через несвідомі дії громадян, поширюються на ліси, господарські будівлі та житлові будинки. Так саме людська недбалість завдає шкоди природі та оточенню.

У 2026 році влада обіцяє лише посилювати контроль за порушеннями: працюють мобільні групи, ситуацію моніторять дрони та супутники.

