Які штрафи передбачені за забруднення довкілля?
У 2020 році деякі штрафи відчутно збільшилися, про що повідомляли у Верховній Раді України.
Так було прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу".
Згідно з цим законодавством:
- штрафи за забруднення атмосферного повітря зросли до 1 800 – 3 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу збільшилися – до 5 400 – 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- штрафи за порушення вимог пожежної безпеки в лісах до 90 – 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за самовільне випалювання рослинності або її залишків до 180 – 1 260 неоподатковуваних мінімумів доходів;
- за самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду – до 360 – 1 800 мінімумів.
Якщо наслідки порушення значні, то настає кримінальна відповідальність.
Наприклад, покарання за порушення правил екологічної безпеки, що спричинило шкоду здоров’ю чи загибель людей – від штрафу до позбавлення волі строком до 5 років. За знищення чи пошкодження рослин у великих розмірах можливе позбавлення волі до 5 років.
Цікаво! За незаконну вирубку лісу, що завдала великої шкоди, покарання становить до 3 років позбавлення волі.
Що ще слід знати про штрафи в Україні?
За порушення правил дорожнього руху в Україні передбачені великі штрафи – вони можуть сягати десятків тисяч гривень. Наприклад, керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Під час дії воєнного стану дозволено вільно зберігати до 2 000 літрів пального на об'єкті, де встановлено генератор. Якщо обсяг більший, то слід подати декларацію про зберігання пального. Якщо пальне зберігається неправильно, то за це передбачений штраф, чий розмір залежить від мінімальної зарплати.