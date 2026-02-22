Які штрафи передбачені за забруднення довкілля?

У 2020 році деякі штрафи відчутно збільшилися, про що повідомляли у Верховній Раді України.

Так було прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу".

Згідно з цим законодавством:

штрафи за забруднення атмосферного повітря зросли до 1 800 – 3 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу збільшилися – до 5 400 – 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

штрафи за порушення вимог пожежної безпеки в лісах до 90 – 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за самовільне випалювання рослинності або її залишків до 180 – 1 260 неоподатковуваних мінімумів доходів;

за самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду – до 360 – 1 800 мінімумів.

Якщо наслідки порушення значні, то настає кримінальна відповідальність. Про це наголосили у компанії "Veritas Legal Group".

Наприклад, покарання за порушення правил екологічної безпеки, що спричинило шкоду здоров’ю чи загибель людей – від штрафу до позбавлення волі строком до 5 років. За знищення чи пошкодження рослин у великих розмірах можливе позбавлення волі до 5 років.

Цікаво! За незаконну вирубку лісу, що завдала великої шкоди, покарання становить до 3 років позбавлення волі.

Що ще слід знати про штрафи в Україні?