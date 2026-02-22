Какие штрафы предусмотрены за загрязнение окружающей среды?

В 2020 году некоторые штрафы ощутимо увеличились, о чем сообщали в Верховной Раде Украины.

Так был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды по усилению ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира".

Согласно этому законодательству:

штрафы за загрязнение атмосферного воздуха выросли до 1 800 – 3 600 необлагаемых минимумов доходов граждан;

за уничтожение или повреждение объектов растительного мира увеличились – до 5 400 – 9 000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах до 90 – 900 необлагаемых минимумов доходов граждан;

за самовольное выжигание растительности или ее остатков до 180 – 1 260 необлагаемых минимумов доходов;

за самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – до 360 – 1 800 минимумов.

Если последствия нарушения значительные, то наступает уголовная ответственность. Об этом заявили в компании "Veritas Legal Group".

Например, наказание за нарушение правил экологической безопасности, повлекшее вред здоровью или гибель людей – от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. За уничтожение или повреждение растений в крупных размерах возможно лишение свободы до 5 лет.

Интересно! За незаконную вырубку леса, нанесшую большой вред, наказание составляет до 3 лет лишения свободы.

