Позволяет ли законодательство наследнику пользоваться землей без ее переоформления?

Едва ли не в каждой семье, когда кто-то наследует пай или другой земельный участок, возникает вопрос, можно ли просто пользоваться ею без юридического оформления наследства, сообщает "Земельный фонд Украины". Если коротко, то нет, нельзя – законного права на землю без оформления наследства нет.

Законодательством предусмотрено, что после смерти владельца право собственности на землю не переходит автоматически к наследникам. Чтобы стать полноценным владельцем, нужно:

Подать заявление к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Оформить свидетельство о праве на наследство.

Зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав.

Какие последствия, если пользоваться землей без переоформления?

Вы не сможете заключать договоры аренды, продажи или дарения.

Государство может наложить штраф или признать пользование землей незаконным.

В случае спора с третьими лицами – вы не сможете защитить свои права в суде без официального подтверждения, что вы являетесь владельцем.

Что, если уже обрабатываешь землю "по факту". Многие люди продолжают сеять, сдавать в аренду или получают арендную плату – но это лишь "фактическое пользование", которое не дает никакой юридической защиты. Арендатор, что платит "потомкам" без документов, также рискует – арендная сделка может быть признана недействительной.

Обратите внимание! Чтобы не иметь проблем – не медлите с оформлением наследства. Если 6 месяцев уже прошли – обратитесь в суд для восстановления срока. После получения свидетельства обязательно зарегистрируйте право собственности в реестре. Пользование землей без переоформления – это временное, неуверенное и юридически опасное положение. Чтобы защитить себя, своих детей и землю – оформите наследство должным образом.

