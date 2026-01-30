Какая ответственность за задержку зарплаты?
Однако во время войны штрафов и других санкций можно избежать, если соблюдать предписания Гоструда, передает 24 Канал со ссылкой на "Дебет-Кредит".
Сейчас в Украине существует несколько видов от медлительности за задержку зарплаты:
- дисциплинарная,
- материальная,
- административная,
- финансовая,
- уголовная.
В частности, статья 263 Кодекса законов о труде предусматривает, что юридические лица и ФЛП могут быть оштрафованы в случае нарушения установленных сроков выплаты зарплаты работникам.
Задержка выплат более чем на месяц или выплата их не в полном объеме наказывается штрафом в размере трех минимальных зарплат.
Какова административная ответственность?
За нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работодателя ожидает штраф от 30 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1700 гривен (необлагаемый минимум – 17 гривен).
Впрочем, штрафы возрастут, если работодатель снова будет задерживать зарплаты в течение года и тем самым нарушать права:
- несовершеннолетнего;
- беременной женщины;
- одинокой матери, отца или лица, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.
В таком случае размер штрафа составит от 100 до 300 необлагаемых минимумов (от 1 700 до 5 100 гривен).
Какая уголовная ответственность?
Если работодатель умышленно и безосновательно не выплачивает работнику заработную плату более чем за месяц, его ждет уголовная ответственность, пишет 7eminar.
Она проявляется в таких формах:
- штраф от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов;
- исправительные работы сроком до 2 лет;
- или испытательный срок на 2 года и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Еще большее наказание грозит тем работодателям, которые не выплатили вовремя заработную плату из-за нецелевого использования средств, которые были предназначены для нее. Их ожидают:
- штраф от 1 тысячи до 1 500 необлагаемых минимумов;
- ограничение свободы до 3 лет;
- или лишение свободы на 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать должности до 3 лет.
Однако работодателя могут освободить от уголовной ответственности, если он выплатит зарплату работникам до момента его привлечения.
Когда освобождают от ответственности?
Во время войны работодателя могут освободить от ответственности за задержку выплаты зарплаты. Однако он должен доказать, что нарушил законодательство:
- из-за ведения боевых действий;
- из-за других обстоятельств непреодолимой силы.
В то же время освобождение от ответственности за несвоевременную оплату труда не означает, что работодатель может вообще не платить работникам зарплату.
Важно! Если заработную плату невозможно выплатить вовремя из-за боевых действий, срок выплат может быть отложен до момента восстановления деятельности предприятия.
Что еще надо знать о зарплатах?
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине повысилась до 8 647 гривен, в соответствии с законом о Государственном бюджете на этот год. Если считать почасово, минимальная ставка выросла с 48 до 52 гривен в час.
В то же время в 2026 году предусмотрена индексация зарплат для работников, однако начисленная в 2025 году индексация не переносится и обнуляется. В 2026 году за базовый месяц берется январь, а индекс потребительских цен рассчитывают с февраля по нарастающему итогу. Повышение зарплат по индексации происходит с месяца, следующего после повышения окладов работников.