Какая ответственность за задержку зарплаты?

Однако во время войны штрафов и других санкций можно избежать, если соблюдать предписания Гоструда, передает 24 Канал со ссылкой на "Дебет-Кредит".

Сейчас в Украине существует несколько видов от медлительности за задержку зарплаты:

дисциплинарная,

материальная,

административная,

финансовая,

уголовная. В частности, статья 263 Кодекса законов о труде предусматривает, что юридические лица и ФЛП могут быть оштрафованы в случае нарушения установленных сроков выплаты зарплаты работникам.

Задержка выплат более чем на месяц или выплата их не в полном объеме наказывается штрафом в размере трех минимальных зарплат.

Какова административная ответственность?