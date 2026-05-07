Про це повідомляють у ДП "Ліси України".

Що відомо про масштабну пожежу на Півночі?

У вогні – території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківської громади.

Йдеться про п'ятикілометрову прикордонну зону поблизу кордону з Росією, куди через безпекову ситуацію лісівники вже тривалий час не мають доступу.

Зверніть увагу! Протяжність державного кордону України з Росією в межах Чернігівської області становить 199 кілометрів.

До гасіння залучили всі наявні сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на доступні території. Також облаштовують додаткові мінералізовані смуги. Техніка працює під захистом засобів РЕБ, оскільки існує загроза ударів по будь-яких об'єктах.

Напередодні відбулася координаційна нарада за участі військових, ДСНС і місцевої влади.

Важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі,

– наголосили в ДП "Ліси України".

Там додали, що наразі немає можливості повноцінно задіяти техніку, адже у повітрі постійно перебувають ворожі БпЛА.