Про це повідомила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир у коментарі ZAXID.NET та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Що відомо про пожежу на екокурорті "Ізки"?

Надвечір 30 квітня на території екокурорту "Ізки" спалахнула пожежа. За даними Глаголи, загоряння відбулось в одному з корпусів комплексу.

За попередніми даними, потерпілих внаслідок інциденту немає.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема рятувальники та правоохоронці. Причини займання та масштаби пожежі уточнюються.

Де нещодавно спалахнули пожежі?

28 квітня у Львові невідомий кинув коктейлі Молотова в мечеть, яка розташована на території ТЦ "Південний". Рідина з пляшки загорілась, втім, на щастя, полум'я вдалось швидко приборкати. Зловмисника наразі розшукує поліція.

Після дронової атаки Росії на Україну 25 квітня мешканців Білої Церкви, що на Київщині, закликали закривати двері та вікна та обмежити час перебування на вулиці. Оскільки пожежа, що спалахнула після падіння ворожих цілей, спричинила сильне задимлення в регіоні.

18 квітня у Києві фіксували перебої із електропостачанням. Внаслідок цього у Дніпровському районі Києва спалахнула трансформаторна підстанція.