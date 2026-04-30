Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр в комментарии ZAXID.NET и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.

Смотрите также Неизвестный в маске бросил коктейли Молотова в мечеть на территории ТЦ "Южный"

Что известно о пожаре на экокурорте "Изки"?

К вечеру 30 апреля на территории экокурорта "Изки" вспыхнул пожар. По данным Глаголы, возгорание произошло в одном из корпусов комплекса.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, в частности спасатели и правоохранители. Причины возгорания и масштабы пожара уточняются.

Пожар территории курорта "Изки": смотрите видео Глаголы

Где недавно вспыхнули пожары?

28 апреля во Львове неизвестный бросил коктейли Молотова в мечеть, которая расположена на территории ТЦ "Южный". Жидкость из бутылки загорелась, впрочем, к счастью, пламя удалось быстро укротить. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция.

После дроновой атаки России на Украину 25 апреля жителей Белой Церкви, Киевской области, призвали закрывать двери и окна и ограничить время пребывания на улице. Поскольку пожар, вспыхнувший после падения вражеских целей, вызвал сильное задымление в регионе.

18 апреля в Киеве фиксировали перебои с электроснабжением. В результате этого в Днепровском районе Киева вспыхнула трансформаторная подстанция.