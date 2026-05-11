Пожарные сначала получили сообщение о небольшом возгорании в кустах. Об этом сообщили в NBС Miami.

Какие последствия масштабных пожаров во Флориде?

По информации пожарно-спасательных служб, к ликвидации огня было привлечено более 12 подразделений, а также начался "сброс" воды.

Во Флориде продолжаются масштабные пожары / Скриншоты из соцсетей

Пламя сначала распространялось сухой травой в полях, а воздух наполнялся густым дымом. Впоследствии огонь быстро перешел к частным домам.

Пожар в Майами-Дейд удалось ликвидировать на 30%, а в Броварде огонь только распространяется. Спасатели призывают жителей избегать этих зон,

– отметили в издании.

У Miami Helard сообщили, что в результате пожара начались задержки движения общественного транспорта. По словам представителя спасательной службы, пострадавших, к счастью, нет.

RED ALERT



MASSIVE FIRE HEADING DIRECTLY TOWARDS A POPULATED AREA



Firefighters struggling to get it under control in the Florida Everglades! Over 5,000 acres burden and heading towards the Miami area… pic.twitter.com/8Qd0FP4UHU — 17th APOLLO (@apollo17tth) May 11, 2026

Лесной пожар уже охватил около 1942 гектаров, но местные власти не предоставили информации о возможной эвакуации населения.

