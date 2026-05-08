А в пятницу, 8 мая, государственное предприятие "Леса Украины" сообщило, что тушение пожара почти невозможно.

Что известно о пожаре на границе Черниговской области?

С️таном на день 8 мая огромный пожар на пограничной Черниговщине повернул в сторону России.

Его причиной стали российские обстрелы региона. Фактически, оккупанты сами попали в огненную ловушку, которую подготовили для украинского леса.

Обратите внимание! Горят территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины". Речь идет о 5-километровой пограничной зоне, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.

Тушение почти невозможно – техника уничтожается дронами, которые охотятся на все, что движется,

– отметили в ГП "Леса Украины".

Еще вчера площадь возгорания составляла 2400 гектаров. Но за сутки она увеличилась почти вдвое.

По последним данным, огнем уже охвачено около 4,3 тысячи гектаров.

Обратите внимание! Протяженность государственной границы Украины с Россией в пределах Черниговщины составляет 199 километров.

Несмотря на все сложности, лесная охрана не дает огню распространяться на массивы в глубине украинской территории. Там день и ночь работает техника и организуются дополнительные минерализованные полосы.

Справочно. Минерализованная полоса – это искусственно созданный противопожарный барьер. Он граничит с лесным массивом, с которого до минерального слоя почвы удалены все наземные горючие материалы – траву, лесную подстилку, ветви и тому подобное.



Это эффективный метод борьбы с огнем.

Другие регионы Украины тоже в огне

Часть Украины страдает от пожаров из-за сухой и жаркой погоды, которая негативно влияет на пожарную безопасность. Но с 7 мая в Украине начался период дождей и гроз. В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что до 10 мая продлится кратковременное снижение температуры на 3 – 5 градусов из-за атмосферного фронта.

Сейчас горят, в частности, территории под Киевом возле села Тарасовщина. Там огонь охватил 70 гектаров леса и 30 гектаров открытой территории.

А 5 – 6 мая на территории Верхне-Воловецкого лесничества на Мукачевщине пылало 75 гектаров. Это известный закарпатский курорт. В то же время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, из-за которых там начался столь масштабный пожар.

Пожарная опасность в Украине до 10 мая / Карта Укргидрометцентра

Украинцам напомнят, что сжигание сухой травы в Украине наказывается штрафами, а в отдельных случаях может привести и к уголовной ответственности. Виновник должен заплатить от 3 тысяч 60 гривен до 6 тысяч 120 гривен. Хотя бывают и значительно большие суммы – до 21 тысячи гривен.