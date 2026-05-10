Детальніше про ситуацію з масштабними пожежами в Україні станом на 10 травня розповіли в ДСНС.

Що відомо про землі, які потерпають від пожеж?

За даними рятувальників, внаслідок пожеж в екосистемах за останній час уже вигоріло майже 2 250 гектарів землі. Зазначається, що сталося це через займання 1 821 пожежі.

Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники також навели конкретні масштаби займань за областями. Ситуація наразі виглядає так:

Житомирська – 842.3 гектара;

Чернігівська – 503.65 гектара;

Київська – 201.47 гектара;

Рівненська – 182.73 гектара;

Закарпатська – 114.04 гектара;

Дніпропетровська – 80.13 гектара;

Волинська – 61.27 гектара;

Харківська – 60.26 гектара;

Вінницька – 41.69 гектара;

Львівська – 40.08 гектара;

Полтавська – 23.75 гектара;

Черкаська – 17.64 гектара;

Івано-Франківська – 13.42 гектара;

Одеська – 13.23 гектара

Мовиться також про інші регіони країни, де фіксували менш масштабні пожежі. При цьому в ДСНС нагадують, що спалювання сухостою та сміття несе загрозу життю й нищить природу, адже "кожна іскра може стати катастрофою". Рятувальники закликають не палити траву й дотримуватися правил безпеки.

Як каратимуть за спалювання сухостою?

За спалювання сухої трави в Україні передбачені штрафи, а в деяких випадках – навіть кримінальна відповідальність.

Такі підпали шкодять природі, знищуючи родючий шар ґрунту, мікроорганізми, комах і дрібних тварин. Розмір штрафів може становити від кількох тисяч гривень до понад 20 тисяч залежно від масштабу порушення.

Які останні новини про пожежі в Україні?

Станом на 8 травня масштабна лісова пожежа на прикордонні Чернігівської області змінила напрямок і поширилася у бік Росії. Загоряння виникло внаслідок російських обстрілів.

Вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв у п'ятикілометровій прикордонній зоні, куди через небезпеку лісівники давно не мають доступу.

Лісові пожежі тривають і в Чорнобильській зоні відчуження. Фахівці відібрали проби повітря поблизу осередків горіння та зафіксували наявність цезію-137, однак його рівень не перевищує небезпечних для життя показників.

Пожежа охопила переважно відносно чисті природні території, які допомагають стримувати поширення радіаційного забруднення. За даними спеціалістів, небезпечного підвищення радіаційного фону за межами зони відчуження не очікується.

Вогонб вирував і на Заході країни. Зокрема, поблизу селища Воловець на Закарпатті пожежа знищила приблизно 75 гектарів лісу. Станом на 7 травня рятувальникам вдалося локалізувати займання.