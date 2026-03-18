Відео з конференції опублікував телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг".

Дивіться також Побив до смерті жінку та її немовля: в Німеччині засудили 16-річного українця

Що відомо про скандал за участі депутатки?

Інцидент стався під час обговорення ситуації навколо Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики імені Веропотвеляна. Через затримки з фінансуванням від НСЗУ заклад уже близько двох тижнів не проводить обстеження новонароджених – зокрема тих, хто може мати спадкові захворювання і потребує термінової діагностики.

Мета була така – підтримка державної програми, щоб у нас не було деб***в та інших,

– висловилася депутат.

Також вона запропонувала керівництву центру шукати шляхи самозабезпечення, зокрема шляхом залучення креативного менеджера.

З контексту обговорення випливає, що депутатка намагалася говорити про важливість неонатального скринінгу – системи раннього виявлення спадкових хвороб у немовлят та запобігання критичним наслідкам. Однак форма, у якій це було озвучено, викликала різку критику через нетолерантність і некоректність.

Директор центру Микола Веропотвелян під час тієї ж наради звертався до обласної ради з проханням виділити додаткове фінансування для збереження роботи установи. Водночас секретар бюджетної комісії Тетяна Чабанова запропонувала реорганізацію, якщо центр не розпочне самозабезпечення до травня.

Після появи відео в мережі журналісти заявили про намір звернутися до комісії з депутатської етики з приводу висловлювань Чиркової.

На Дніпропетровщині 13-річній дівчинці ампутували ногу після нападу собаки