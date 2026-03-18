Відео з конференції опублікував телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг".
Що відомо про скандал за участі депутатки?
Інцидент стався під час обговорення ситуації навколо Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики імені Веропотвеляна. Через затримки з фінансуванням від НСЗУ заклад уже близько двох тижнів не проводить обстеження новонароджених – зокрема тих, хто може мати спадкові захворювання і потребує термінової діагностики.
Мета була така – підтримка державної програми, щоб у нас не було деб***в та інших,
– висловилася депутат.
Також вона запропонувала керівництву центру шукати шляхи самозабезпечення, зокрема шляхом залучення креативного менеджера.
З контексту обговорення випливає, що депутатка намагалася говорити про важливість неонатального скринінгу – системи раннього виявлення спадкових хвороб у немовлят та запобігання критичним наслідкам. Однак форма, у якій це було озвучено, викликала різку критику через нетолерантність і некоректність.
Директор центру Микола Веропотвелян під час тієї ж наради звертався до обласної ради з проханням виділити додаткове фінансування для збереження роботи установи. Водночас секретар бюджетної комісії Тетяна Чабанова запропонувала реорганізацію, якщо центр не розпочне самозабезпечення до травня.
Після появи відео в мережі журналісти заявили про намір звернутися до комісії з депутатської етики з приводу висловлювань Чиркової.
На Дніпропетровщині 13-річній дівчинці ампутували ногу після нападу собаки
На Дніпропетровщині собака напав на дівчинку. Її друзям не вдалося її врятувати, це зробив дорослий.
Після цього дівчинку негайно відвезли до лікарні у Дніпро. Там вона перенесла кілька операцій та протиправцеву вакцинацію та щеплення проти сказу. Врятувати кінцівку не вдалося.
Власниця собаки надала батькам дівчинки фінансову допомогу, але попереду на неї все ж чекає суд. Батьки постраждалої вимагають повного розслідування.