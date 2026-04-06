На рынке злоумышленник металлическим костылем также избил сына продавщицы. Об этом сообщил Шепетовский горрайонный суд.

Что известно о преступлениях бывшего военного?

После драки на рынке, мужчина зашел в одно из учебных заведений Шепетовского района. Во время своей "прогулки", злоумышленник украл ноутбук и различные аксессуары.

В том же районе экс-военный заметил оставленную без присмотра кобылу с телегой, на которую он впоследствии залез и уехал в неизвестном направлении.

На следующий день злоумышленник решил подойти к почтовому отделению "Укрпочты". Там он заговорил одного из работников и украл служебную машину.

Во время поездки, бывший военный также украл деньги из оставленного в машине кошелька, телефон и некоторые документы работника "Укрпочты".

Мужчина успел доехать до соседнего села, где оставил машину из-за неисправности. Все время он носил с собой нож для выживания.

В суде злоумышленник признал свою вину и отметил, что все преступления совершил в результате тревожно-депрессивного расстройства после военной службы.

По его словам, в момент похищения машины "Укрпочты", он считал, что выполняет "специальное задание". За совершенные преступления мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет.

