Про це 2 травня повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про дії зловмисника?

Руслан Краченко розповів, що заклад створили у 2006 році. Там мали допомагати та підтримувати дітей, що опинились у складних життєвих обставинах.

На базі закладу систематично формували групи від 25 до 50 дітей. Серед них "вихователь" обирав жертв серед дівчат. А місцем для насильницьких дій, за даними слідства, був будь-який куточок центру або виїзний відпочинок на природі.

За даними Кравченка, зловмисник погрожував дітям покараннями, щоб вони не чинили опір і не розповідали про його дії.

Насильство тривало впродовж 15 років з моменту створення центру. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналась про наругу над донькою та звернулась до правоохоронців,

– заявив генпрокурор.

Протягом п'яти років розслідування було опитано десятки очевидців та колишніх підопічних закладу. Слідство встановило, що жертвами насильства стали щонайменше 10 дівчат. На момент вчинення злочинів, зазначив Кравченко, їм було від 8 до 14 років.

У Генпрокуратурі заявили, що ґвалтівника затримано. Йому вручили підозру за статтями Кримінального кодексу України про сексуальне насильство та розбещення малолітніх і неповнолітніх осіб. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

На Дніпропетровщині 16-річний хлопець показував друзям зброю у будинку і нібито випадково вистрелив у бік 17-річного підлітка. Поранений помер, а правоохоронці повідомили підозру підлітку у вбивстві через необережність та розслідує недбале зберігання зброї.

У Тернополі суперечка між однокласницями переросла у бійку. В ході неї 15-річна дівчинка вдарила іншу ножем. З численними пораненнями та уламком зброї в голові постраждалу госпіталізували до реанімації. А для нападниці обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.