Про жахливе знущання з малолітньої повідомили в Офісі генерального прокурора України та поліції Вінницької області.

Що відомо про затримання чоловіка, який зґвалтував дитину?

На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру 82-річному жителю Оратівської громади за зґвалтування щодо 10-річної дівчинки. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

За даними слідства, чоловік є далеким родичем родини потерпілої та мешкав неподалік. Кілька тижнів тому він прийшов до будинку дитини, коли батьків не було вдома, та завів її до господарської будівлі, де вчинив наругу. Дівчинка довіряла йому, тому сприйняла насильство за гру та не чинила опору.

Згодом стало відомо, що дитина зафіксувала подію на телефон. Відео було передано шкільній психологині, яка повідомила про інцидент матері дівчинки, а та звернулася до поліції.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного, вилучили речові докази та оголосили йому підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється слідчими під процесуальним керівництвом Немирівської окружної прокуратури.

Зараз дитина перебуває під наглядом фахівців і отримує необхідну психологічну допомогу в Центрі захисту дитини за моделлю "Барнахус". Розслідування триває.

Що відомо про інші моторошні випадки насильства над дітьми?

У Дніпрі затримано 40-річного чоловіка, якого підозрюють в особливо тяжкому злочині щодо 11-річного хлопчика. За даними поліції, дитина зникла після прогулянки та не повернулася додому. Під час пошуків правоохоронці встановили коло його контактів і вийшли на раніше судимого чоловіка, який уже фігурував у подібних справах. Згодом у закинутій будівлі було виявлено тіло дитини зі слідами насильницької смерті, підозрюваного затримано.

У Вінниці правоохоронці затримали засновника реабілітаційного центру, якого підозрюють у систематичному насильстві щодо неповнолітніх. За даними слідства, протягом тривалого часу постраждали щонайменше десять дівчат віком від 8 до 14 років. Чоловіку повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід.

Також на Закарпатті викрито випадок торгівлі дітьми. Жінка за 1000 доларів передала двох своїх малолітніх дітей "в оренду" на два тижні. За даними правоохоронців, 11-річного хлопчика та 5-річну дівчинку планували використовувати для жебракування в іншому регіоні. Дітей вдалося врятувати, триває розслідування.