Про це у коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко.
Що виявила поліція у Львові на місці, де казали про можливу гранату?
Львівські телеграм-канали ввечері 6 березня написали, що, ймовірно, біля водоканалу виявили предмет схожий на гранату. Місцеві повідомляли, що Нацгвардія разом з поліцією перекрили проїжджу частину.
Пізніше пабліки зазначали, що можливий інцидент стався біля одного з костелів міста.
Аліна Подрейко у коментарі 24 Каналу зазначила, що 6 березня близько 21:00 до поліції дійсно надійшло повідомлення про виявлення на одній із вулиць міста Львів предмету, візуально схожого на корпус гранати.
На місце події негайно були скеровані слідчо-оперативна група поліції, працівники Управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини, патрульні поліцейські та військові Нацгвардії.
Правоохоронці провели обстеження виявленого предмета з дотриманням усіх заходів безпеки. За результатами перевірки небезпечних чи вибухонебезпечних предметів не виявлено,
– пояснила речниця поліції Львівщини.
Поліцейська наголосила, що жодної загрози для громадян міста – не було.
У Львові виявляють багато підозрілих предметів останнім часом
28 лютого у Львові біля смітників виявили бойову гранату іноземного виробництва. Мер міста Андрій Садовий наголосив, що вибухотехніки знешкодили гранату, а правоохоронці ведуть слідчі дії для з'ясування всіх обставин.
1 березня У центрі Львова біля торгового центру "Магнус" виявили підозрілий пакет. У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини зазначили, що за результатами перевірки небезпечних чи вибухонебезпечних предметів не виявлено.
До речі, в СБУ анонсували, що будуть проводити безпекові заходи у Львові з 5 по 9 березня. Через це у місті можуть бути обмеження руху, перевірка документів у громадян та огляди автомобілів.