Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

Смотрите также Количество жертв после теракта во Львове возросло: в больнице умер военный Нацгвардии

Что обнаружила полиция во Львове на месте, где говорили о возможной гранате?

Львовские телеграм-каналы вечером 6 марта написали, что, вероятно, возле водоканала обнаружили предмет похожий на гранату. Местные сообщали, что Нацгвардия вместе с полицией перекрыли проезжую часть.

Позже паблики отмечали, что возможный инцидент произошел возле одного из костелов города.

Алина Подрейко в комментарии 24 Канала отметила, что 6 марта около 21:00 в полицию действительно поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц города Львов предмета, визуально похожего на корпус гранаты.

На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа полиции, работники Управления взрывотехнической службы полиции Львовской области, патрульные полицейские и военные Нацгвардии.

Правоохранители провели обследование обнаруженного предмета с соблюдением всех мер безопасности. По результатам проверки опасных или взрывоопасных предметов не обнаружено,

– пояснила пресс-секретарь полиции Львовской области.

Полицейская отметила, что никакой угрозы для граждан города – не было.

Во Львове обнаруживают много подозрительных предметов в последнее время