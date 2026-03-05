К мерам безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в заявлении Управления СБ Украины во Львовской области.
Что означает усиленный режим безопасности жителей Львова?
СБУ объяснила, что цель мер безопасности – выявлять, предотвращать и нейтрализовать угрозы шпионской и взрывной деятельности против Украины, а также повышать безопасность граждан во время российской агрессии.
Мероприятия будут проводиться с учетом военного положения. Возможны ограничения движения по улицам, проверка документов и осмотр автомобилей.
Если будут подозрения на конкретных лиц, их могут дополнительно проверять. Также могут осматривать территории и помещения общего использования на предмет запрещенных предметов.
СБУ просит граждан с пониманием относиться к неудобствам, выполнять законные требования правоохранителей, иметь при себе документы и соблюдать комендантские часы.
Как СБУ уличает российских агентов в украинском тылу?
- СБУ задержала агентку ФСБ, пытавшуюся устроиться на должность психолога в ТЦК, чтобы собирать данные для России. Она должна была передавать врагу персональные данные военных и информацию о расположении подразделений на востоке Украины. Агентка переехала из Черкасс на Харьковщину, объездила общину, фотографировала технику и позиции ПВО, а также корректировала удары по энергетике Черкасщины.
- СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова, задержав 16-летнего агента оккупантов. Парень самостоятельно, по указаниям кураторов из России, собирал бомбу в гостиничном номере. Он планировал взорвать ее, заманив на место взрыва полицейских.
- СБУ задержала 59-летнего агента ФСБ, который под прикрытием оборонных заказов корректировал удары по Киеву. Мужчина ездил на предприятия, заключал договор о производстве бронестекла и сливал врагу локации объектов.