Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что известно о стрельбе во Львове 8 марта?

В полиции отметили, что 8 марта на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе города.

Предварительно известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них совершил несколько выстрелов в сторону оппонента. Пострадавшего госпитализировали,

– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы.

До этого в сети писали, что якобы слышали звуки взрывов в районе улиц Замарстыновской и Гайдамацкой. Вероятно, это были звуки от стрелкового оружия.

