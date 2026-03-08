Повідомлення про стрільбу в дворі одного з будинків по вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20 годині, передає поліція.

Що відомо про стрілянину у Дубово?

Правоохоронці одразу прибули на місце події. Там вони з'ясували, що стрілянину відкрив мешканець багатоповерхівки. Чоловік стріляв з балкону квартири на 9 поверсі. Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.

Виявилося, що порушник є військовослужбовцем і перебував у стані алкогольного сп'яніння

У результаті проведення поліцейської спецоперації він здався правоохоронцям.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Слідчі затримали чоловіка. Розслідування триває. Поліцейські з'ясовують обставини події та походження зброї.

