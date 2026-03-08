Повідомлення про стрільбу в дворі одного з будинків по вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20 годині, передає поліція.
Що відомо про стрілянину у Дубово?
Правоохоронці одразу прибули на місце події. Там вони з'ясували, що стрілянину відкрив мешканець багатоповерхівки. Чоловік стріляв з балкону квартири на 9 поверсі. Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.
Виявилося, що порушник є військовослужбовцем і перебував у стані алкогольного сп'яніння
У результаті проведення поліцейської спецоперації він здався правоохоронцям.
Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Слідчі затримали чоловіка. Розслідування триває. Поліцейські з'ясовують обставини події та походження зброї.
Стрілянина у мікрорайоні Дубове: дивіться відео
Інші інциденти зі стріляниною в Україні
24 лютого в Луцьку під час заходів оповіщення стався збройний інцидент. Місцевий житель кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців ТЦК, однак ніхто не постраждав. Військові швидко зреагували, знешкодили нападника та передали його разом зі зброєю поліції.
У селі Мамалига на Буковині поліцейські затримували 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за військовий злочин. Під час операції група людей почала перешкоджати правоохоронцям: блокували службове авто та влаштували сутичку. Щоб припинити конфлікт, боєць КОРД зробив попереджувальні постріли в повітря. Ніхто не постраждав.
У Чернівцях під час перевірки військово-облікових документів чоловік поранив працівника ТЦК гострим предметом і намагався втекти. У відповідь військовослужбовець застосував травматичну зброю. Інцидент стався 7 лютого, коли представники ТЦК разом із поліцейськими зупинили автомобіль для перевірки документів. Один із пасажирів відмовився їх показати, поводився агресивно та напав на військового. Нападника затримали поліцейські.