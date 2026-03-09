9 марта стало известно, что стрелок задержан. Им оказался 44-летний военнослужащий. Об этом сообщает полиция.

Смотрите также Певица была дома: на дом Рианны в Беверли-Хиллз напали, – СМИ

Что известно о стрельбе в Шевченковском районе?

Инцидент произошел около 16:30 на улице Гайдамацкой. Между военным и 41-летним местным жителем возник конфликт. Первый произвел несколько выстрелов в сторону оппонента из травматического оружия, попав ему в область живота.

У пострадавшего медики диагностировали огнестрельные ранения брюшной полости.

Сейчас он находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.

Позже правоохранители установили местонахождение стрелка и задержали его. У мужчины изъяли предмет, похожий на оружие травматического действия. Его отправили на экспертизу.

Известно, что на момент стрельбы военный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье хулиганство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Стрельба в Шевченковском районе Львова / Фото полиция

Последние новости о стрельбе в Украине