9 марта стало известно, что стрелок задержан. Им оказался 44-летний военнослужащий. Об этом сообщает полиция.
Что известно о стрельбе в Шевченковском районе?
Инцидент произошел около 16:30 на улице Гайдамацкой. Между военным и 41-летним местным жителем возник конфликт. Первый произвел несколько выстрелов в сторону оппонента из травматического оружия, попав ему в область живота.
У пострадавшего медики диагностировали огнестрельные ранения брюшной полости.
Сейчас он находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.
Позже правоохранители установили местонахождение стрелка и задержали его. У мужчины изъяли предмет, похожий на оружие травматического действия. Его отправили на экспертизу.
Известно, что на момент стрельбы военный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье хулиганство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Стрельба в Шевченковском районе Львова / Фото полиция
Последние новости о стрельбе в Украине
7 марта вечером в микрорайоне Дубовое в Хмельницком военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу с балкона 9-го этажа, выпустив около 90 патронов. Полиция оперативно задержала его, открыто уголовное производство за хулиганство, расследование продолжается.
На Буковине водитель пытался скрыться от полиции. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Нарушителем оказался 41-летний мужчина, который находится в розыске за уклонение от призыва.
В Луцке 24 февраля во время проведения мероприятий оповещения неизвестный мужчина начал стрелять по военнослужащим ТЦК. Нападавший произвел несколько выстрелов, но никто не пострадал.