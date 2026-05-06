Натомість місцеві жителі стверджують, що стріляли військовослужбовці. Про це вони розповіли Суспільному.

Нові деталі стрілянини у Дніпрі

За наведеними даними територіального центру комплектування, під час заходів оповіщення 4 травня місцевий житель вистрілив кілька разів у бік представників одного з РТЦК.

Водночас жінка, що живе поруч із місцем події, розповіла журналістам, що стріляли саме військовослужбовці ТЦК. За словами жительки, вона з вікна побачила мікроавтобус, що під'їхав до чоловіка, а той почав йти від нього. Опісля з транспорту вийшла група оповіщення та нібито відкрила вогонь

Потім вони штовхнули жінку, подряпали машину. По них вже почали тут і з вікон кидати. Ну, уявіть, 12 на одного. Вони сім разів вистрілили. І причому не просто вгору вони стріляли – вони могли в будь-кого влучити. Чи то в стегно, чи то куди. Словом, влучили по нозі,

– стверджує співрозмовниця Марина.

Інша очевидиця розповіла, що чоловіка намагались вивезти з місця події, а перехожі перекрили дорогу сміттєвими баками. Катерина каже, що військовим це не завадило і вони почали збивати контейнери.

Що кажуть у ТЦК?

Артур Мірясов повідомив, що одного з трьох поранених військовослужбовців ТЦК госпіталізували внаслідок стрілянини. Усі вони – учасники бойових дій.

За його словами, група оповіщення перевірила документи чоловіка та виявила, що йому треба пройти військово-лікарську комісію. Тоді чоловік дістав зброю та відкрив вогонь.

Мірясов запевнив, що представники ТЦК неозброєні.

Після того почав тікати цей громадянин. Лише коли представник поліції пригрозив застосуванням вогнепальної зброї – він зупинився. Після того, наскільки я знаю, начебто йому стало дуже погано. Він зараз в лікарні. Група оповіщення не має зброї з собою, на жаль,

– сказав командир взводу охорони.

Поліція міста раніше повідомляла, що з'ясовує деталі інциденту та вирішує питання правової кваліфікації події.

Останні схожі інциденти

У мережі писали та оприлюднили кадри, як у Вінниці чоловік опинився на даху магазину, ймовірно, намагаючись утекти від військових ТЦК.

На Рівненщині військовослужбовці ТЦК нібито побили 17-річного хлопця. Постраждалого доправили до лікарні з численними травмами. Поліція відкрила кримінальне провадження, а у ТЦК проводять внутрішню перевірку.