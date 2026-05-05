Про це повідомляє INSIDER UA. У мережі також оприлюднюють відповідні кадри.

Що відомо про інцидент?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Вінниці невідомий чоловік посеред дня виліз на дах магазину, щоб уникнути військовослужбовців ТЦК. Наразі на місці події працюють вони, а також поліція, медики та рятувальники.

Чоловік заліз на дах магазину у Вінниці: дивіться відео

Жодної додаткової інформації станом на зараз не вказують. Повідомлень про порятунок чоловіка або ж інших подробиць інциденту не оприлюднювали. Вочевидь усі деталі цієї ситуації будуть опубліковані дещо згодом.

Зверніть увагу! Наразі 24 Канал намагається отримати коментар від поліції та Вінницького обласного ТЦК та СП. За наявності нової інформації матеріал буде оновлено.

Інші подібні інциденти в Україні

Нагадаємо, днями у Дніпрі чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК з групи оповіщення, внаслідок цього постраждало щонайменше дві людини. Станом на зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини стрілянини.

Нещодавно у Києві військовослужбовці ТЦК та правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися уникнути перевірки. Один із них, як повідомляли у поліції, порушив правила військового обліку та хотів утекти.

Раніше у Рівненській області чоловік відкрив вогонь із автомата по групі оповіщення. Внаслідок цього постраждав один військовослужбовець ТЦК та правоохоронець. Нападником виявився 48-річний Павло Калінін.