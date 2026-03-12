Про це повідомили в поліції Києва. Там уточнили, що конфлікт був давнім.
Що відомо про стрілянину в Києві 12 березня?
Її розпочав 39-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Києві. Він подзвонив своєму знайомому та попросив вийти на вулицю для розмови.
Втім, коли чоловік вийшов, між ними виник конфлікт. У розпал сварки фігурант дістав із наплічної сумки травматичний пістолет та здійснив не менше семи пострілів у бік чоловіка,
– повідомили в поліції.
36-річний киянин потрапив до лікарні з вогнепальними пораненнями гомілок та стегна, а також переломом руки – його забрала швидка.
Чоловік, який стріляв у знайомого в Києві / Фото поліції
Нападника затримали та вилучили в нього зброю. Чоловікові інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Йому загрожує до семи років ув'язнення.
Інцидент стався на вулиці Симиренка в Святошинському районі Києва.
Інші новини про стрілянину в Україні
В Хмельницькому військовий напідпитку стріляв з балкона квартири на 9 поверсі. Він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.
У Львові військовий стріляв у перехожого з травматичної зброї. Чоловіка поранено в живіт. Стрільця затримали, він теж був п'яний.