Про це повідомили в поліції Києва. Там уточнили, що конфлікт був давнім.

Що відомо про стрілянину в Києві 12 березня?

Її розпочав 39-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Києві. Він подзвонив своєму знайомому та попросив вийти на вулицю для розмови.

Втім, коли чоловік вийшов, між ними виник конфлікт. У розпал сварки фігурант дістав із наплічної сумки травматичний пістолет та здійснив не менше семи пострілів у бік чоловіка,

– повідомили в поліції.

36-річний киянин потрапив до лікарні з вогнепальними пораненнями гомілок та стегна, а також переломом руки – його забрала швидка.



Чоловік, який стріляв у знайомого в Києві / Фото поліції

Нападника затримали та вилучили в нього зброю. Чоловікові інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Інцидент стався на вулиці Симиренка в Святошинському районі Києва.

