Про це повідомили у Національній поліції України.
Цікаво Медики приїхали на виклик, а опинилися нібито в заручниках: в Одесі стався кричущий випадок
Що відомо про затримання чоловіка зі зброєю та гранатою в Одесі?
У Нацполіції розповіли, що до правоохоронців 28 березня надійшло повідомлення про чоловіка, який був на вулиці Архітекторській з предметами, схожими на зброю. За попередньою інформацією, у нього в руках були граната та вогнепальна зброя.
Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих нема,
– зазначили у поліції.
На місці наразі працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби. Самого чоловіка було затримано.
Поліція затримала озброєного чоловіка з гранатою в Одесі / Фото Нацполіції
"Територію події обмежено, правоохоронці гарантують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події", – резюмували у Національній поліції.
Нещодавно в Одесі сталася стрілянина, де постраждали поліцейські
В Одесі ввечері 25 березня сталася стрілянина. Місцеві телеграм-канали писали, що в поліцейських стріляв невідомий з білого жигуля.
Після стрілянини поліція оголосила в місті операцію, щоб затримати нападника. Чоловік, який стріляв у патрульних, зрештою, загинув під час затримання, коли застосував зброю проти спецпідрозділу КОРД.
У ДБР, своєю чергою, заявили, що перевіряють обставини загибелі чоловіка, який відкрив вогонь по патрульних поліцейських в Одесі. Саме тіло нападника знайшли за допомогою аеророзвідки.
Загалом унаслідок стрілянини постраждали 2 патрульні поліцейські. Вони наразі перебувають у лікарні у вкрай важкому стані.